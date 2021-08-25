«СПБ Биржа» планирует создать торговую секцию пре-IPO

«СПБ Биржа» планирует создать новую торговую секцию пре-IPO. Возможность организации она обсуждает с участниками рынка. К листингу будут допускаться как акции самих эмитентов, готовящихся к первичному публичному размещению, так и бумаги фондов, вошедших в капитал на пре-IPO.

Они будут доступны только квалифицированным инвесторам, сообщили источники «Коммерсанта». «СПБ Биржа» отказалась от комментариев.

По словам одного из собеседников, возможность обсуждается с крупнейшими игроками на рынке пре-IPO в России. Продукт нужный и интересный, но сложный в реализации, пока все на уровне идеи, сказал он.

Пре-IPO подразумевает сделку по входу в капитал компании, которая в дальнейшем сможет выйти биржу или привлечь инвестиции. Однако обычно схема инвестирования предполагает фактическую продажу доли в цепочке фондов. Это усложняет любое вторичное обращение ценных бумаг. Фонд, как правило, покупает все акции у эмитента, а затем перепродает их более широкому кругу инвесторов уже в виде акций самого фонда. Возможность обменять акции у инвесторов появится тогда, когда компания выйдет на IPO.

Участие в пре-IPO компаний стало довольно популярным у российских инвесторов. Для брокеров этот бизнес привлекателен из-за его высокой маржинальности.

К идеи «СПБ Биржи» участники рынка отнеслись позитивно, но при этом указали на необходимость защиты инвестора.

Главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов отметил, что следует помнить об оценке уровня рисков инвестирования, качестве корпоративного управления, чтобы обеспечить прозрачность и надежность процесса. Еще информировать клиентов о повышенных рисках таких инвестиций, следить за тем, чтобы права акционеров были защищены.

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Фото: Pimen / Shutterstock