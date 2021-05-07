Идет прием заявок на премию в сфере цифровых технологий Specia Awards 2021

Евгения Хрисанфова
1 июля состоится онлайн-премия Specia Awards 2021 для петербургского цифрового рынка. Специалисты и компании с проектами в сфере диджитал-технологий могут подать заявку до 1 июня.
Идет прием заявок на премию в сфере цифровых технологий Specia Awards 2021Евгения Хрисанфова
Номинации премии разделены на две части:
1. Industry Awards.
- Digital Education 2021 за образовательные проекты для специалистов из диджитал-индустрии;
- Speaker 2021 для профессионалов, которые делятся своими знаниями;
- Digital Media 2021 для медиа-площадок, выпускающих популярные материалы на диджитал-темы.
2. Case Awards — номинации за лучшие сайты, интернет-магазины, приложения, решения с использованием виртуальной и дополненной реальностей и многое другое.
Подать заявку в категории Industry Awards можно бесплатно. Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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