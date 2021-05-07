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Идет прием заявок на премию в сфере цифровых технологий Specia Awards 2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

1 июля состоится онлайн-премия Specia Awards 2021 для петербургского цифрового рынка. Специалисты и компании с проектами в сфере диджитал-технологий могут подать заявку до 1 июня.

Идет прием заявок на премию в сфере цифровых технологий Specia Awards 2021

Номинации премии разделены на две части:

1. Industry Awards.

  • Digital Education 2021 за образовательные проекты для специалистов из диджитал-индустрии;
  • Speaker 2021 для профессионалов, которые делятся своими знаниями;
  • Digital Media 2021 для медиа-площадок, выпускающих популярные материалы на диджитал-темы.

2. Case Awards — номинации за лучшие сайты, интернет-магазины, приложения, решения с использованием виртуальной и дополненной реальностей и многое другое.

Подать заявку в категории Industry Awards можно бесплатно. Подробности и форма для заявки — на сайте.

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021. Подать заявку.

Фото на обложке: Unsplash

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