В Москве начали выдавать льготную ипотеку для малого бизнеса

Москва начала выдавать льготную ипотеку для предприятий малого и среднего бизнеса. Займы выдает банк «Дом.рф», максимальная сумма составляет 100 млн рублей, а ставка – 6,5% годовых.
О запуске ипотеки на специальных условиях для малого и среднего бизнеса рассказали в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. На выдачу ипотеки могут рассчитывать ИП и ООО.
«Они смогут приобрести офисное или торговое помещение в ипотеку на выгодных условиях. Это позволит бизнесу сэкономить часть средств и направить их на развитие», – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Партнером ипотечной программы выступает банк «Дом.рф». Кредит на льготных условиях могут получить компании, зарегистрированные в Москве вне зависимости от отрасли деятельность. На ипотечные средства можно купить недвижимость на первичном и вторичном рынках.
Максимальная сумма займа составляет 100 млн рублей, а первоначальный взнос – 15%. Процентная ставка – 6,5% годовых на первый год кредитования.
Фото на обложке: Alex Erofeenkov /
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