В Москве состоялась встреча инвесторов и стартапов из сферы AltEnergy

15 марта на площадке MTS StartUp Hub при поддержке АФК «Система» прошла встреча инвесторов и стартапов по теме AltEnergy в формате Speed Dating. Организаторы — RB.RU и Агрохолдинг «СТЕПЬ» .

Speed Dating — это встреча предпринимателей и инвесторов, в ходе которой участники общаются тет-а-тет в течение четырех минут, а после меняют собеседника. За два часа инвесторы знакомятся с коллегами и узнают о 20 и более проектах из определенной сферы.

Чтобы стать участником Speed Dating AltEnergy, стартапам с готовым продуктом или прототипом нужно было подать заявку и рассказать о себе. В итоге из 60 заявителей на встречу с инвесторами пригласили 22 проекта:

NanoInk — проект в сфере солнечной энергетики, заменяет дорогостоящий процесс магнетронного напыления фотоактивного слоя методами печати. «Горыныч» — принципиально новый воздушный тепловой насос на основе цикла Майсоценко (М-цикл). Ecosilico — переработка кремнийсодержащих отходов в наночастицы силики, которые используют в различных отраслях в качестве структурообразующих добавок. «Автономные решения» — сетевые солнечные электростанции, которые обеспечивают экономию электроэнергии и увеличение мощности. Solex R — организация производства когенерационных солнечных электротепловых станций (СЭТС). СЭС — строительство первой коммерческой СЭС для создания новой отрасли энергетики на территории России. «ЭВОГРЕСС» — высокоресурсные источники автономного энергообеспечения на базе двигателя Стирлинга. Термодинамическая машина, использующая газовое топливо. «Проект 002Б/03А» — создание современного дизельного двигателя в России. L-Charge — зарядные станции для электромобилей 1SOL Energy — автономная система отопления и вентиляции на основе солнечной энергии. Системы энергоснабжения туристического кластера — локальный энергокомплекс на основе гибридных систем генерации для обеспечения электроэнергии туристического кластера. Малые Силовые Машины — двигатель с плоскими кипятильными панелями, паровыми уплотнениями, что позволяет делать установку компактной и легкой. φ (farm) Агрофотовольтаика — размещение солнечных панелей над посевами. Ветрогенератор — преобразование негативной энергии сопротивления в энергию способствующую вращению. Энерготехнологический комплекс (ЭТК) — технология по комплексной глубокой переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с получением вторсырья, техногрунта, альтернативного топлива RDF, тепловой и электрической энергии. Еvolution Мotors — технология заключается в увеличении роста энергоэффективности электрических приборов. Гибридные анодные материалы литий-ионных аккумуляторов — создание на территории России импортозамещающего производства анодного материала ЛИА на основе отечественного природного графита. Автономная АЗС — преобразование в одной установке солнечной, ветряной энергии и атмосферного электричества в промышленную электрическую энергию и водород. «Экология и прогресс» — создание экономичного двигателя внешнего сгорания на доступном топливе и малых мощностях. «Губкин-Инновации» — превращение процесса утилизации отходов в нескончаемый и круглосуточно пополняемый сырьем для получения энергии и чистого водорода. «Поток-7» — обеспечение достоверности данных о состоянии производства без человеческого фактора в режиме онлайн для энергосбережения и тонкой настройки процессов. «Солнечная энергетика для бизнеса» — энергоснабжение любых предприятий бесплатной и экологически чистой солнечной электроэнергией.

Со стороны инвесторов присутствовали:

По итогам мероприятия Сергей Ткаченко, директор R&D-центра Агрохолдинга «СТЕПЬ», заявил, что компании для потенциального сотрудничества интересны как минимум три проекта из представленных на мероприятии. Отобранные стартапы могут предложить практические решения для растениеводческого дивизиона агрохолдинга.

Посмотреть фотоотчет со встречи можно здесь.

Фото на обложке: Агрохолдинг «СТЕПЬ»