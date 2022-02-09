Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Открыта регистрация на Speed Dating для инвесторов и стартапов в области AltEnergy

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

15 марта состоится Speed Dating по теме AltEnergy. Стартапы, прошедшие отбор, лично представят свои проекты инвесторам. Организаторы — RB.RU и агрохолдинг «СТЕПЬ» при поддержке АФК «Система».

Открыта регистрация на Speed Dating для инвесторов и стартапов в области AltEnergy

Speed Dating — это встреча предпринимателей и инвесторов, в ходе которой участники общаются тет-а-тет в течение четырех минут, а после меняют собеседника. За вечер инвесторы познакомятся с коллегами и узнают о 20 проектах в сфере альтернативной энергетики.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» занимается внедрением новых технологий и автоматизацией процессов в агроиндустрии, поэтому у стартапов будет возможность запустить совместный пилот с компанией, используя ее площади, получить финансовую поддержку или другие ресурсы и экспертизу.

Принять участие в Speed Dating могут проекты на стадии MVP и выше с такими решениями, как ветроэнергетика, солнечная энергетика, биотопливо, генераторы для дронов и геотермальная, водородная энергетика, и решения, связанные с инфраструктурой. Более подробно ознакомиться с критериями можно на сайте.

Со стороны инвесторов на Speed Dating будут:

  • Сергей Ткаченко, директор департамента R&D и IT агрохолдинга «СТЕПЬ»;
  • Александр Багреев, старший менеджер по стратегии АФК «Система»;
  • Андрей Яковлев, генеральный директор ООО «Центр водородных технологий»;
  • Дмитрий Курин, директор департамента открытых инноваций и инвестиций МТС;
  • Сергей Протас, директор по стратегии и M&A Sitronics Group;
  • Роман Петров, IT-директор «АгроТерра»;
  • Дмитрий Борисов, заместитель директора по стратегии и маркетингу «Электрозавод»;
  • Владислав Беляев, член правления, директор по информационным технологиям группы «Черкизово»;
  • Андрей Берюляев, руководитель управления цифровизации агрохолдинга «ЭкоНива».

Для участия в Speed Dating необходимо подать заявку до 7 марта. Лучшие проекты будут приглашены на встречу с инвесторами, которая пройдет 15 марта в Москве на площадке MTS StartUp Hub. Участие в мероприятии бесплатное. 

Фото на обложке: zhengzaishuru / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап «Кама» Рубена Варданяна и Сергея Когогина планирует выпускать более 450 тыс. электрокаров в год
  2. 2 10 инновационных компаний в области возобновляемой энергии: как они делают экологичный образ жизни доступнее
  3. 3 Курс на экологичность: тенденции рынка альтернативной энергетики
  4. 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
  5. 5 Фонд АФК «Система» вложился в раунде на $35 млн в сервис для проведения онлайн-мероприятий Airmeet
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

11 февраля 2022

Премия Data Award 2022

13 февраля 2022

Международная олимпиада по анализу данных IDAO

13 февраля 2022

Life Science Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ