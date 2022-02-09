Открыта регистрация на Speed Dating для инвесторов и стартапов в области AltEnergy

15 марта состоится Speed Dating по теме AltEnergy. Стартапы, прошедшие отбор, лично представят свои проекты инвесторам. Организаторы — RB.RU и агрохолдинг «СТЕПЬ» при поддержке АФК «Система».
Speed Dating — это встреча предпринимателей и инвесторов, в ходе которой участники общаются тет-а-тет в течение четырех минут, а после меняют собеседника. За вечер инвесторы познакомятся с коллегами и узнают о 20 проектах в сфере альтернативной энергетики.
Агрохолдинг «СТЕПЬ» занимается внедрением новых технологий и автоматизацией процессов в агроиндустрии, поэтому у стартапов будет возможность запустить совместный пилот с компанией, используя ее площади, получить финансовую поддержку или другие ресурсы и экспертизу.
Принять участие в Speed Dating могут проекты на стадии MVP и выше с такими решениями, как ветроэнергетика, солнечная энергетика, биотопливо, генераторы для дронов и геотермальная, водородная энергетика, и решения, связанные с инфраструктурой. Более подробно ознакомиться с критериями можно на сайте.
Со стороны инвесторов на Speed Dating будут:
- Сергей Ткаченко, директор департамента R&D и IT агрохолдинга «СТЕПЬ»;
- Александр Багреев, старший менеджер по стратегии АФК «Система»;
- Андрей Яковлев, генеральный директор ООО «Центр водородных технологий»;
- Дмитрий Курин, директор департамента открытых инноваций и инвестиций МТС;
- Сергей Протас, директор по стратегии и M&A Sitronics Group;
- Роман Петров, IT-директор «АгроТерра»;
- Дмитрий Борисов, заместитель директора по стратегии и маркетингу «Электрозавод»;
- Владислав Беляев, член правления, директор по информационным технологиям группы «Черкизово»;
- Андрей Берюляев, руководитель управления цифровизации агрохолдинга «ЭкоНива».
Для участия в Speed Dating необходимо подать заявку до 7 марта. Лучшие проекты будут приглашены на встречу с инвесторами, которая пройдет 15 марта в Москве на площадке MTS StartUp Hub. Участие в мероприятии бесплатное.
Фото на обложке: zhengzaishuru /
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