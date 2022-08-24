Создатели решений в области креативных индустрий встретились с инвесторами на Speed Dating #Creative от RB.RU

23 августа на площадке «SOK Сити» при поддержке независимого онлайн-издания BURO состоялась встреча инвесторов и стартапов из креативных индустрий в формате Speed Dating от RB.RU. Участники в течение короткого времени обсуждали проекты, а после меняли собеседника. Всего в мероприятии приняли участие 20 стартапов.
Принять участие в Speed Dating могли проекты с готовым продуктом или прототипом в области креативных индустрий. По итогам из 160 заявок организаторы отобрали 20 стартапов, которые пригласили на встречу с инвесторами.
Среди них:
- Letary — сервис для создания WebAR.
- Voxqube — платформа мультиязычного озвучивания аудиовизуального контента с помощью синтеза речи.
- Digital Verse — ПО для реалистичного преобразования аудио- и видеоматериалов с помощью искусственного интеллекта.
- Дизайн-подписка — сервис поиска профессиональных дизайн-команд.
- «Матрешка» — мобильная ролевая онлайн-игра.
- Cinema On Demand — заказ фильмов в кинотеатрах.
- MySkazka — платформа с персональными сказками для детей.
- Cloudset — маркетплейс по аренде вещей.
- RIPE — сервис для финансирования блогеров и музыкантов.
- Uno.dos.trends — платформа по созданию UGC-контента c контролируемым качеством.
- Absolutiv — сервис для увеличения рекомендаций продукта в соцсетях от простых людей.
- SHAR — сервис бартерного обмена между локальными бизнесами и лидерами мнений.
- Budroom — платформа для монетизации контента.
- Twindo — сервис оплаты товаров и услуг лайками из популярных социальных сетей.
- «ПроПеро» — сервис подбора специалистов для создания креативного контента для бизнеса.
- Бот по поиску менторов в креативных индустриях — автоматизация поиска ментора для менти в креативных индустриях.
- Swipe App — сервис для поиска людей творческих профессий.
- UAround messenger — приложение для общения, знакомств и бизнеса.
- YelpUp — платформа для постинга short voice messages.
- Kruzo — платформа для объединения технологических компаний с дизайнерами-фрилансерами в отрасли.
Со стороны инвесторов присутствовали:
- Павел Козляков, бизнес-партнер по инновациям MTS Startup Hub;
- Андрей Краснопеев, руководитель проектов по развитию партнерств MTS Startup Hub;
- Анна Кашницкая, заместитель вице-президента по развитию бизнеса и инвестициям VK;
- Дарья Цыпилева, основатель и управляющий партнер Reca Ventures;
- Василий Ничипуренко, инвестиционный менеджер Reca Ventures;
- Илья Кобяков, управляющий партнер «ТилТех Капитал»;
- Екатерина Борисова, исполнительный директор SETTERS Creative Capital;
- Евгений Давыдов, CEO SETTERS, сооснователь SETTERS EDUCATION и re-feel, партнер «Эйч» и «Буду».
Посмотреть фотоотчет с мероприятия можно здесь.
Следите за нашими событиями в календаре на RB.EVENTS. Следующий Speed Dating пройдет в октябре и будет посвящен AgroTech.
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