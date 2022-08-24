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Создатели решений в области креативных индустрий встретились с инвесторами на Speed Dating #Creative от RB.RU

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

23 августа на площадке «SOK Сити» при поддержке независимого онлайн-издания BURO состоялась встреча инвесторов и стартапов из креативных индустрий в формате Speed Dating от RB.RU. Участники в течение короткого времени обсуждали проекты, а после меняли собеседника. Всего в мероприятии приняли участие 20 стартапов.

Создатели решений в области креативных индустрий встретились с инвесторами на Speed Dating #Creative от RB.RU

Принять участие в Speed Dating могли проекты с готовым продуктом или прототипом в области креативных индустрий. По итогам из 160 заявок организаторы отобрали 20 стартапов, которые пригласили на встречу с инвесторами. 

Среди них:

  1. Letary — сервис для создания WebAR.
  2. Voxqube — платформа мультиязычного озвучивания аудиовизуального контента с помощью синтеза речи.
  3. Digital Verse — ПО для реалистичного преобразования аудио- и видеоматериалов с помощью искусственного интеллекта.
  4. Дизайн-подписка — сервис поиска профессиональных дизайн-команд.
  5. «Матрешка» — мобильная ролевая онлайн-игра.
  6. Cinema On Demand — заказ фильмов в кинотеатрах.
  7. MySkazka — платформа с персональными сказками для детей.
  8. Cloudset — маркетплейс по аренде вещей.
  9. RIPE — сервис для финансирования блогеров и музыкантов.
  10. Uno.dos.trends — платформа по созданию UGC-контента c контролируемым качеством.
  11. Absolutiv — сервис для увеличения рекомендаций продукта в соцсетях от простых людей.
  12. SHAR — сервис бартерного обмена между локальными бизнесами и лидерами мнений.
  13. Budroom — платформа для монетизации контента.
  14. Twindo — сервис оплаты товаров и услуг лайками из популярных социальных сетей.
  15. «ПроПеро» — сервис подбора специалистов для создания креативного контента для бизнеса.
  16. Бот по поиску менторов в креативных индустриях — автоматизация поиска ментора для менти в креативных индустриях.
  17. Swipe App — сервис для поиска людей творческих профессий.
  18. UAround messenger — приложение для общения, знакомств и бизнеса.
  19. YelpUp — платформа для постинга short voice messages.
  20.  Kruzo — платформа для объединения технологических компаний с дизайнерами-фрилансерами в отрасли.

Со стороны инвесторов присутствовали:

  • Павел Козляков, бизнес-партнер по инновациям MTS Startup Hub;
  • Андрей Краснопеев, руководитель проектов по развитию партнерств MTS Startup Hub;
  • Анна Кашницкая, заместитель вице-президента по развитию бизнеса и инвестициям VK;
  • Дарья Цыпилева, основатель и управляющий партнер Reca Ventures;
  • Василий Ничипуренко, инвестиционный менеджер Reca Ventures;
  • Илья Кобяков, управляющий партнер «ТилТех Капитал»;
  • Екатерина Борисова, исполнительный директор SETTERS Creative Capital;
  • Евгений Давыдов, CEO SETTERS, сооснователь SETTERS EDUCATION и re-feel, партнер «Эйч» и «Буду».

Посмотреть фотоотчет с мероприятия можно здесь

Следите за нашими событиями в календаре на RB.EVENTS. Следующий Speed Dating пройдет в октябре и будет посвящен AgroTech. 

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