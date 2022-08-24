23 августа на площадке «SOK Сити» при поддержке независимого онлайн-издания BURO состоялась встреча инвесторов и стартапов из креативных индустрий в формате Speed Dating от RB.RU. Участники в течение короткого времени обсуждали проекты, а после меняли собеседника. Всего в мероприятии приняли участие 20 стартапов.

Создатели решений в области креативных индустрий встретились с инвесторами на Speed Dating #Creative от RB.RU