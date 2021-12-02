Как прошел Speed Dating на тему Mental Health от RB.RU

Speed Dating — это серия коротких встреч инвесторов и предпринимателей, в ходе которых предприниматель за три минуты презентует свой продукт. Через каждые три минуты предприниматели последовательно пересаживаются от одного инвестора к другому. Мероприятия в таком формате Rusbase проводит с 2013 года.

В этот раз стартапы представили проекты в сфере Mental Health. Чтобы подать заявку, им нужно было иметь уже готовый продукт или прототип. Из 103 заявителей на встречу с инвесторами пригласили 22 стартапа:

«Буду рядом» — это сервис мгновенной психологической помощи, который даст квалифицированный ответ на любой вопрос в течение 30 минут. «Серотонин» — проект для сна и медитации. Это мобильное приложение для помощи генерировать больше энергии в жизнь человека за счет обучения техникам расслабления в домашних условиях. Prevendis — это нативное приложение для смартфонов, которое собирает информацию о психоэмоциональном состоянии пациента. MySkazka — персональные сказки для детей на терапевтические и образовательные темы. Ocean emotion — бот психологической поддержки на основе искусственного интеллекта. Moodmate — помогает людям исправлять деструктивные модели поведения и мышления с использованием искусственного интеллекта. Therappy — приложение, которое позволяет решить легкие психологические проблемы (тревожность, низкая самооценка, боязнь пойти на свидание) с помощью аудиолекций от психотерапевтов. Qualia — сервис для людям с психическими расстройствами, такими как тревоги, фобии, депрессии и др., применяет возможности цифровой медицины для решения их проблем при помощи научно доказанных техник когнитивно-поведенческой терапии и возможностей машинного обучения в психотерапии. RaDotech — удобный и интуитивно понятный прибор, работающий в связке с приложением iOS и Android, дающий объективную и достоверную информацию о функциональном состоянии организма человека. Neuro Face — точный анализ ЭЭГ-данных для отслеживание реакции мозга на медикаментозное лечение в психиатрии и других областях медицины. TEXTNTALK — психологические услуги онлайн. Charisma Happiness & Health — помогает построить персональный путь преодоления выгорания и снижения стресса. Задача сервиса — сделать заботу людей о себе полезной привычкой. Save Joe — персональный помощник в борьбе с выгоранием. Мобильное приложение, которое поможет восстановить баланс ума, тела и эмоций. April.live — приложение, которое способно помочь улучшить жизнь людей за счет психологической помощи и развития эмоционального интеллекта. В сервисе заменили живого психолога его аватаром, которым управляет искусственный интеллект. YOUR WAY — система дополнительной психологической самооценки психоэмоционального состояния, объединяющая в себе как актуальные психологические подходы, так и AI-алгоритмы. BlaBlaTalk — приложение для общения с живым человеком в формате Black Box, которое позволяет пользователю оставаться полностью анонимным. VR-психотерапия — с помощью VR можно усилить воздействие на психику/состояние человека, прорабатывать страхи и прочее в более безопасном виртуальном мире, формировать там новые нейронные связи и после этого переносить новые навыки в реальный мир. LogTime.ru — это приложение для людей, которые занимаются саморазвитием. Оно помогает разобраться со своими целями в жизни, разложить их по полочкам. Me vs. Stress — мобильное приложение с простыми ежедневными заданиями для улучшения ментального здоровья. Эпикур-бот — поможет снизить барьер входа в психотерапию и дать качественную возможность людям для самостоятельной помощи в области ментального здоровья через телеграм-ботов. Heal Mind — мобильное приложение для самосовершенствования в форме социальной сети. В приложении можно выбрать одну из сфер развития (психология, бизнес-коучинг, сексология) и при поддержке специалистов отрабатывать свои достижения в процессе использования социальной сети. Sober Group — приложение для тех, кто хочет сократить или исключить употребление алкоголя через групповые терапии.

Со стороны инвесторов присутствовали:

Следующий Speed Dating будет в январе 2022 по теме AltEnergy. Следите за новостями!