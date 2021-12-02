Как прошел Speed Dating на тему Mental Health от RB.RU

1 декабря в коворкинге «Точка Кипения» прошла организованная RB.RU встреча инвесторов и стартапов по теме Mental Health.
Speed Dating — это серия коротких встреч инвесторов и предпринимателей, в ходе которых предприниматель за три минуты презентует свой продукт. Через каждые три минуты предприниматели последовательно пересаживаются от одного инвестора к другому. Мероприятия в таком формате Rusbase проводит с 2013 года.
В этот раз стартапы представили проекты в сфере Mental Health. Чтобы подать заявку, им нужно было иметь уже готовый продукт или прототип. Из 103 заявителей на встречу с инвесторами пригласили 22 стартапа:
- «Буду рядом» — это сервис мгновенной психологической помощи, который даст квалифицированный ответ на любой вопрос в течение 30 минут.
- «Серотонин» — проект для сна и медитации. Это мобильное приложение для помощи генерировать больше энергии в жизнь человека за счет обучения техникам расслабления в домашних условиях.
- Prevendis — это нативное приложение для смартфонов, которое собирает информацию о психоэмоциональном состоянии пациента.
- MySkazka — персональные сказки для детей на терапевтические и образовательные темы.
- Ocean emotion — бот психологической поддержки на основе искусственного интеллекта.
- Moodmate — помогает людям исправлять деструктивные модели поведения и мышления с использованием искусственного интеллекта.
- Therappy — приложение, которое позволяет решить легкие психологические проблемы (тревожность, низкая самооценка, боязнь пойти на свидание) с помощью аудиолекций от психотерапевтов.
- Qualia — сервис для людям с психическими расстройствами, такими как тревоги, фобии, депрессии и др., применяет возможности цифровой медицины для решения их проблем при помощи научно доказанных техник когнитивно-поведенческой терапии и возможностей машинного обучения в психотерапии.
- RaDotech — удобный и интуитивно понятный прибор, работающий в связке с приложением iOS и Android, дающий объективную и достоверную информацию о функциональном состоянии организма человека.
- Neuro Face — точный анализ ЭЭГ-данных для отслеживание реакции мозга на медикаментозное лечение в психиатрии и других областях медицины.
- TEXTNTALK — психологические услуги онлайн.
- Charisma Happiness & Health — помогает построить персональный путь преодоления выгорания и снижения стресса. Задача сервиса — сделать заботу людей о себе полезной привычкой.
- Save Joe — персональный помощник в борьбе с выгоранием. Мобильное приложение, которое поможет восстановить баланс ума, тела и эмоций.
- April.live — приложение, которое способно помочь улучшить жизнь людей за счет психологической помощи и развития эмоционального интеллекта. В сервисе заменили живого психолога его аватаром, которым управляет искусственный интеллект.
- YOUR WAY — система дополнительной психологической самооценки психоэмоционального состояния, объединяющая в себе как актуальные психологические подходы, так и AI-алгоритмы.
- BlaBlaTalk — приложение для общения с живым человеком в формате Black Box, которое позволяет пользователю оставаться полностью анонимным.
- VR-психотерапия — с помощью VR можно усилить воздействие на психику/состояние человека, прорабатывать страхи и прочее в более безопасном виртуальном мире, формировать там новые нейронные связи и после этого переносить новые навыки в реальный мир.
- LogTime.ru — это приложение для людей, которые занимаются саморазвитием. Оно помогает разобраться со своими целями в жизни, разложить их по полочкам.
- Me vs. Stress — мобильное приложение с простыми ежедневными заданиями для улучшения ментального здоровья.
- Эпикур-бот — поможет снизить барьер входа в психотерапию и дать качественную возможность людям для самостоятельной помощи в области ментального здоровья через телеграм-ботов.
- Heal Mind — мобильное приложение для самосовершенствования в форме социальной сети. В приложении можно выбрать одну из сфер развития (психология, бизнес-коучинг, сексология) и при поддержке специалистов отрабатывать свои достижения в процессе использования социальной сети.
- Sober Group — приложение для тех, кто хочет сократить или исключить употребление алкоголя через групповые терапии.
Со стороны инвесторов присутствовали:
- Владимир Христенко — президент биофармацевтической компании «Нанолек»
- Максим Чернин — сооснователь и член Совета директоров МК «Доктор Рядом»
- Кирилл Белов — управляющий партнер венчурного фонда Impulse
- Вадим Федотов — CEO и Сооснователь Bioniq
- Илья Щербаков — старший инвестиционный директор VEB Ventures
- Станислав Богатюк — CEO Medcraft Fund
- Илья Остров — старший ассоциат инвестиционного фонда Winter Capital
- Яна Комарова — CEO Zerno Ventures
- Ольга Тышецкая — Investment associate ФРИИ
- Дмитрий Потапов — управляющий партнер Stactive Capital
- Евгений Ларионов — General Partner LongLifeLab Ventures
Следующий Speed Dating будет в январе 2022 по теме AltEnergy. Следите за новостями!
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