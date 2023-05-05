Спикеры из Бразилии, Нигерии, Эфиопии, Индии и Саудовской Аравии выступят на DeepFoodTech Conf 2023

Приближается международная конференция, посвященная проблемам современной пищевой промышленности и способам их решения, — DeepFoodTech Conference 2023 от компании «ЭФКО» и RB.RU, мероприятие пройдет 19 мая в Москве. В качестве спикеров на конференции выступят в том числе зарубежные эксперты из Бразилии, Нигерии, Эфиопии, Индии и Саудовской Аравии. Знакомим с каждым из них.
Главная тема DeepFoodTech Conference 2023 — как накормить планету без вреда для нее. Эксперты из России, Бразилии, Нигерии, Эфиопии, Индии и Саудовской Аравии поделятся кейсами, которые наглядно покажут, что уже предпринимается в этих странах для обеспечения людей продовольствием и какие там видят будущие вызовы пищевой индустрии.
Сергей Иванов, Россия
- Исполнительный директор и совладелец «ЭФКО» — крупнейшего производителя продуктов питания в России.
- Руководитель направления Hi! (Healthy Innovation) — растительные альтернативы мяса и молока.
- Impact Officer YPO Россия — международная организация, объединяющая собственников и генеральных директоров.
- Член инициативы IMAGINE, изучающей вопросы международной продовольственной безопасности.
- Член исполнительного комитета Global Impact Summit в Руанде 2024.
- Руководитель рабочей группы «Продовольствие» проекта «Горизонт 2040».
Сергей — один из немногих российских бизнесменов, кто активно ведет соцсети, выступает за рубежом и не боится говорить о глобальных проблемах. Его выступление откроет конференцию: Сергей представит результаты международного исследовательского проекта «Как накормить 10 миллиардов человек?» и расскажет, что будет определять глобальный продовольственный рынок следующие 10 лет.
Темитопе Адегоройе, Нигерия
- Управляющий партнер Sahel Consulting.
- Более 12 лет оказывает поддержку ключевым участникам африканской сельскохозяйственной и продовольственной экосистемы в создании устойчивых бизнес-моделей для достижения устойчивости продовольственной системы.
- Управляющий партнер консалтинговой фирмы Sahel Consulting Agriculture & Nutrition Limited.
- Магистр в области агрономии в университете Ибадана и бакалавр в области растениеводства в университете Обафеми Аволово.
- Получил степень MBA в бизнес-школе Лагоса. Прошел программы исполнительного лидерства в нескольких мировых институтах, включая бизнес-школу IESE, Гарвардскую школу и Оксфордский университет. Является лидером инициативы IMAGINE.
Темитопе расскажет о том, что собой представляет рынок продовольствия в Нигерии, его вызовах, возможностях и приоритетах.
Олмо Молла, Эфиопия
- Выпускник университета Cattolica Del Sacro Cuore.
- Основатель и генеральный директор Coffee Resurrect — стартапа, который разрабатывает решения, помогающие снизить негативное воздействие кофейных отходов на окружающую среду.
Олмо расскажет, как превратить кофейную гущу, которую сегодня человечество выбрасывает в огромных масштабах, в суперфуд.
Элизабет Сантин, Бразилия
- Независимый консультант по R&D и устойчивому развитию. Работала с производителями животноводческой продукции, кооперативами, компаниями по производству кормовых добавок и университетами, чтобы найти решения, которые могли бы повысить устойчивость отрасли.
- Сооснователь I See inside Institute.
- Экс-профессор ветеринарии университета.
Элизабет многие годы исследует технологии эффективного и высокопродуктивного животноводства без использования гормонов и антибиотиков. Она расскажет, когда ученые найдут способ выращивать животных без гормонов и антибиотиков.
Омар аль Джунди, Саудовская Аравия
- Основатель и генеральный директор Badia Farms.
Омар поделится взглядом на продовольственную повестку Саудовской Аравии и стран Персидского залива и расскажет о специфике развития технологии вертикальных ферм в регионе.
Динеш Чауан, Индия
- Вице-президент и руководитель партнерской программы DeHaat, которая меняет сельское хозяйство с помощью технологических решений на основе ИИ и оптимизирует цепочки поставок в сельскохозяйственном секторе Индии.
- Член консультативного совета африканского альянса агробизнеса, AgTech Insight California, торгового консультативного совета Ганы и Индии, рабочей группы Национального комитета сельскохозяйственных стартапов.
Индия почти обогнала Китай по численности населения, а через 30 лет станет крупнейшей экономикой мира. Индия — уникальная страна по продовольственной корзине. Динеш расскажет об одной стороне Индии, с которой мало кто знаком, и о том, как в стране развивается DeepFoodTech и как в этом регионе видят будущее пищевой индустрии.
Дмитрий Алексеев, Россия
- Кандидат биологических наук, доцент, научный директор Университета Образовательной Медицины.
- Автор и соавтор более 100 научных работ о питании, микробиоме и генетике.
- Консультант ведущих российских и мировых пищевых и фармпроизводителей.
УОМ совместно с «ЭФКО» завершили исследовательский проект «Лаборатория будущего еды и здоровья». Дмитрий представит результаты исследования и поделится выводами, которые каждый сможет использовать в повседневной жизни.
Подробная информация о конференции и регистрация — на сайте.
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05 мая 2023
05 мая 2023