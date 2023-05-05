Спикеры из Бразилии, Нигерии, Эфиопии, Индии и Саудовской Аравии выступят на DeepFoodTech Conf 2023

Приближается международная конференция, посвященная проблемам современной пищевой промышленности и способам их решения, — DeepFoodTech Conference 2023 от компании «ЭФКО» и RB.RU, мероприятие пройдет 19 мая в Москве. В качестве спикеров на конференции выступят в том числе зарубежные эксперты из Бразилии, Нигерии, Эфиопии, Индии и Саудовской Аравии. Знакомим с каждым из них.

Главная тема DeepFoodTech Conference 2023 — как накормить планету без вреда для нее. Эксперты из России, Бразилии, Нигерии, Эфиопии, Индии и Саудовской Аравии поделятся кейсами, которые наглядно покажут, что уже предпринимается в этих странах для обеспечения людей продовольствием и какие там видят будущие вызовы пищевой индустрии.

Сергей Иванов, Россия

Исполнительный директор и совладелец «ЭФКО» — крупнейшего производителя продуктов питания в России.

Руководитель направления Hi! (Healthy Innovation) — растительные альтернативы мяса и молока.

Impact Officer YPO Россия — международная организация, объединяющая собственников и генеральных директоров.

Член инициативы IMAGINE, изучающей вопросы международной продовольственной безопасности.

Член исполнительного комитета Global Impact Summit в Руанде 2024.

Руководитель рабочей группы «Продовольствие» проекта «Горизонт 2040».

Сергей — один из немногих российских бизнесменов, кто активно ведет соцсети, выступает за рубежом и не боится говорить о глобальных проблемах. Его выступление откроет конференцию: Сергей представит результаты международного исследовательского проекта «Как накормить 10 миллиардов человек?» и расскажет, что будет определять глобальный продовольственный рынок следующие 10 лет.

Темитопе Адегоройе, Нигерия

Управляющий партнер Sahel Consulting.

Более 12 лет оказывает поддержку ключевым участникам африканской сельскохозяйственной и продовольственной экосистемы в создании устойчивых бизнес-моделей для достижения устойчивости продовольственной системы.

Управляющий партнер консалтинговой фирмы Sahel Consulting Agriculture & Nutrition Limited.

Магистр в области агрономии в университете Ибадана и бакалавр в области растениеводства в университете Обафеми Аволово.

Получил степень MBA в бизнес-школе Лагоса. Прошел программы исполнительного лидерства в нескольких мировых институтах, включая бизнес-школу IESE, Гарвардскую школу и Оксфордский университет. Является лидером инициативы IMAGINE.

Темитопе расскажет о том, что собой представляет рынок продовольствия в Нигерии, его вызовах, возможностях и приоритетах.

Олмо Молла, Эфиопия

Выпускник университета Cattolica Del Sacro Cuore.

Основатель и генеральный директор Coffee Resurrect — стартапа, который разрабатывает решения, помогающие снизить негативное воздействие кофейных отходов на окружающую среду.

Олмо расскажет, как превратить кофейную гущу, которую сегодня человечество выбрасывает в огромных масштабах, в суперфуд.

Элизабет Сантин, Бразилия

Независимый консультант по R&D и устойчивому развитию. Работала с производителями животноводческой продукции, кооперативами, компаниями по производству кормовых добавок и университетами, чтобы найти решения, которые могли бы повысить устойчивость отрасли.

Сооснователь I See inside Institute.

Экс-профессор ветеринарии университета.

Элизабет многие годы исследует технологии эффективного и высокопродуктивного животноводства без использования гормонов и антибиотиков. Она расскажет, когда ученые найдут способ выращивать животных без гормонов и антибиотиков.

Омар аль Джунди, Саудовская Аравия

Основатель и генеральный директор Badia Farms.

Омар поделится взглядом на продовольственную повестку Саудовской Аравии и стран Персидского залива и расскажет о специфике развития технологии вертикальных ферм в регионе.

Динеш Чауан, Индия

Вице-президент и руководитель партнерской программы DeHaat, которая меняет сельское хозяйство с помощью технологических решений на основе ИИ и оптимизирует цепочки поставок в сельскохозяйственном секторе Индии.

Член консультативного совета африканского альянса агробизнеса, AgTech Insight California, торгового консультативного совета Ганы и Индии, рабочей группы Национального комитета сельскохозяйственных стартапов.

Индия почти обогнала Китай по численности населения, а через 30 лет станет крупнейшей экономикой мира. Индия — уникальная страна по продовольственной корзине. Динеш расскажет об одной стороне Индии, с которой мало кто знаком, и о том, как в стране развивается DeepFoodTech и как в этом регионе видят будущее пищевой индустрии.

Дмитрий Алексеев, Россия

Кандидат биологических наук, доцент, научный директор Университета Образовательной Медицины.

Автор и соавтор более 100 научных работ о питании, микробиоме и генетике.

Консультант ведущих российских и мировых пищевых и фармпроизводителей.

УОМ совместно с «ЭФКО» завершили исследовательский проект «Лаборатория будущего еды и здоровья». Дмитрий представит результаты исследования и поделится выводами, которые каждый сможет использовать в повседневной жизни.

Подробная информация о конференции и регистрация — на сайте.