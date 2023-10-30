Команда Team Spirit вновь победила в главном турнире по Dota 2

Киберспортивная команда Team Spirit с россиянами и украинцами в составе во второй раз выиграла главный турник по игре Dota 2 — The International.

В гранд-финале Team Spirit обошла европейскую команду Gaimin Gladiators со счетом 3:0. В состав Team Spirit входят трое россиян — Магомед Халилов, Денис Сигитов, Ярослав Найденов, и двое украинцев — Илья Мулярчук, Мирослав Колпаков.

В качестве вознаграждения за победу команда получит денежный приз свыше $1,4 млн.

The International 12 проходил в американском Сиэтле с 12 по 29 октября.

Летом Team Spirit в том же составе одержала победу в турнире Riyadh Masters в Эр-Рияде и получила $5 млн. После этого, в августе, Федерация киберспорта Украины (UESF) добавила Мулярчука и Колпакова в черный список за выступление в одной команде с россиянами.

Фото на обложке: Соцсети Team Spirit