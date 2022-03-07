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Правительство утвердило список «недружественных» стран, которым можно выплачивать долг в рублях

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Правительство России утвердило «перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».

Правительство утвердило список «недружественных» стран, которым можно выплачивать долг в рублях

Список стран сформирован в рамках  указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Из этого документа следует, что российские властные структуры, компании и отдельные граждане, имеющие валютные обязательства свыше 10 млн рублей в месяц, могут расплатиться с зарубежными кредиторами в рублях, если контрагенты входят в перечень «недружественных» стран.

Именно этот перечень и подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли:

  • Все страны Евросоюза,
  • Австралия,
  • Албания,
  • Андорра,
  • Великобритания, включая Джерси,
  • Ангилья,
  • Британские Виргинские острова,
  • Гибралтар,
  • Исландия,
  • Канада,
  • Лихтенштейн,
  • Микронезия,
  • Монако,
  • Новая Зеландия,
  • Норвегия,
  • Республика Корея,
  • Сан-Марино,
  • Северная Македония,
  • Сингапур,
  • США,
  • Тайвань,
  • Украина,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Япония.

Для выплаты долгов резидентам этих стран надо будет создать рублевый счет «С» на имя кредитора – и переводить на него средства в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Фото на обложке: GR Stocks / Unsplash

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