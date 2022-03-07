Правительство утвердило список «недружественных» стран, которым можно выплачивать долг в рублях

Правительство России утвердило «перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».
Список стран сформирован в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Из этого документа следует, что российские властные структуры, компании и отдельные граждане, имеющие валютные обязательства свыше 10 млн рублей в месяц, могут расплатиться с зарубежными кредиторами в рублях, если контрагенты входят в перечень «недружественных» стран.
Именно этот перечень и подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли:
- Все страны Евросоюза,
- Австралия,
- Албания,
- Андорра,
- Великобритания, включая Джерси,
- Ангилья,
- Британские Виргинские острова,
- Гибралтар,
- Исландия,
- Канада,
- Лихтенштейн,
- Микронезия,
- Монако,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Республика Корея,
- Сан-Марино,
- Северная Македония,
- Сингапур,
- США,
- Тайвань,
- Украина,
- Черногория,
- Швейцария,
- Япония.
Для выплаты долгов резидентам этих стран надо будет создать рублевый счет «С» на имя кредитора – и переводить на него средства в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.
Фото на обложке: GR Stocks / Unsplash
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