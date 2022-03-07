Правительство утвердило список «недружественных» стран, которым можно выплачивать долг в рублях

Правительство России утвердило «перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия».

Список стран сформирован в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Из этого документа следует, что российские властные структуры, компании и отдельные граждане, имеющие валютные обязательства свыше 10 млн рублей в месяц, могут расплатиться с зарубежными кредиторами в рублях, если контрагенты входят в перечень «недружественных» стран.

Именно этот перечень и подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли:

Все страны Евросоюза,

Австралия,

Албания,

Андорра,

Великобритания, включая Джерси,

Ангилья,

Британские Виргинские острова,

Гибралтар,

Исландия,

Канада,

Лихтенштейн,

Микронезия,

Монако,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Республика Корея,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сингапур,

США,

Тайвань,

Украина,

Черногория,

Швейцария,

Япония.

Для выплаты долгов резидентам этих стран надо будет создать рублевый счет «С» на имя кредитора – и переводить на него средства в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

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