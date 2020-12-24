Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Список: 100+ чатов и сообществ для стартапов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Для развития стартапа нужны разнообразные знания, умения и навыки. Они могут быть связаны с созданием бизнес-стратегии, операционным развитием и другими аспектами. Принципал фонда Fort Ross Ventures Денис Ефремов составил список из более чем 100 чатов и групп в Facebook, Telergam и LinkedIn, которые могут помочь стартаперам.

Список: 100+ чатов и сообществ для стартапов

Часть предложенных сообществ связана с SaaS и B2B-развитием. Некоторые ссылки ведут на группы о рекламе и маркетинге, бизнес-планировании, устойчивом развитии, найме сотрудников. Многие чаты и сообщества, представленные в списке, дают различные подсказки, примеры лучших практик и бизнес-кейсы, которые могут помочь в жизни стартапа.

«Подборка 109 чатов или групп, которые касаются разных аспектов жизни стартапа. Это и сообщества по SaaS, по найму сотрудников, по рекламе, чаты сообществ типа Startup Grind», — написал Ефремов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что информация во всех сообществах дана на английском языке.

Например, приведенное в списке сообщество по SMM предлагает советы и рекомендации по развитию рекламного агентства в Facebook, а также дает руководство по успешному размещению рекламы в соцсети.

Или предлагается группа в LinkedIn, в которой более 162 тысяч участников. Она представляет собой сеть для предпринимателей, основателей и владельцев малого бизнеса. Отмечается, что с ее помощью можно найти финансовую поддержку, а также поделиться идеями и советами по веб-дизайну, SEO, SEM и другим маркетинговым стратегиям.

Фото: vinnstock / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2020

Yet Another Data Challenge

24 декабря 2020

Углублённый курс по машинному обучению

27 декабря 2020

ForestTech

28 декабря 2020

BuildTech Московский акселератор

31 декабря 2020

Премия Rusbase Digital Awards 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма