Список: 100+ чатов и сообществ для стартапов

Часть предложенных сообществ связана с SaaS и B2B-развитием. Некоторые ссылки ведут на группы о рекламе и маркетинге, бизнес-планировании, устойчивом развитии, найме сотрудников. Многие чаты и сообщества, представленные в списке, дают различные подсказки, примеры лучших практик и бизнес-кейсы, которые могут помочь в жизни стартапа.

«Подборка 109 чатов или групп, которые касаются разных аспектов жизни стартапа. Это и сообщества по SaaS, по найму сотрудников, по рекламе, чаты сообществ типа Startup Grind», — написал Ефремов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что информация во всех сообществах дана на английском языке.

Например, приведенное в списке сообщество по SMM предлагает советы и рекомендации по развитию рекламного агентства в Facebook, а также дает руководство по успешному размещению рекламы в соцсети.

Или предлагается группа в LinkedIn, в которой более 162 тысяч участников. Она представляет собой сеть для предпринимателей, основателей и владельцев малого бизнеса. Отмечается, что с ее помощью можно найти финансовую поддержку, а также поделиться идеями и советами по веб-дизайну, SEO, SEM и другим маркетинговым стратегиям.

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