Каждый пятый россиянин «дробит» сбережения на вкладах

В марте этого года среднее количество вкладов на одного клиента увеличилось в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. На одного россиянина в этом месяце приходилось 2,5 вклада.
У почти 40% россиян имеется один вклад, у 23,6% — два депозита, три — у 11,2%, четыре — у 7,9% граждан. У каждого пятого жителя России — пять и более вкладов. В этой группе оказались и те, кто несколько раз переоткрывал вклады, сообщили «Известия» со ссылкой на данные «Финуслуг».
По словам директора проекта Игоря Алутина, россияне открывают несколько вкладов с разными сроками под максимальные ставки на 3,6 и 12 месяцев, чтобы повысить доходность размещения.
Резкое увеличение вкладов на одного клиента возникло на фоне изменений ключевой ставки. Средний объем размещенных средств на клиента в марте вырос относительно уровня февраля на 40% до 1,2 млн рублей.
Фото на обложке: Freedomz /
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