Акции Splunk выросли после новости о желании Cisco купить компанию-разработчика

Компания Cisco предложила американскому разработчику программ для мониторинга и анализа данных Splunk $20 млрд за поглощение. Котировки Splunk на постмаркете после этой новости подскочили в моменте на 17,45%, а цена за штуку достигла $134,5.

К закрытию сессии рост замедлился до 11,3%, цена акций составила $127,45. Об этом свидетельствуют данные торгов на NASDAQ.

Для Cisco, если предложение о поглощении будет принято и сделка состоится, это будет крупнейшее приобретение за всю историю, подчеркивает The Wall Street Journal.

Компании пока не вошли в стадию активных переговоров, отмечает издание со ссылкой на авторитетные источники.

После падения доходов к концу 2021 году из Splunk ушел генеральный директор Даг Мерритт. В настоящий момент его обязанности исполняет председатель совета директоров Грэм Смит. Splunk активно ищет нового главу.

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