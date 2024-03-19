В России вырос спрос на спортивные франшизы

В России количество предложений спортивных франшиз выросло на 37%, а партнерских договоров заключено на 14% больше. Интересуются сегментом в основном региональные инвесторы, которые делают ставку на открытие небольших студий. При этом маржинальность этого бизнеса в стране остается невысокой, отмечает «Коммерсантъ».
Глава Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина предполагает, что в 2024 году число заключенных договоров франчайзинга вырастет на 14% год к году против 9% в прошлом году.
По ее словам, сейчас 45% клубов работают в Москве и Подмосковье, 14% — в Санкт-Петербурге, 21% — в других городах-миллионниках, 19% — в городах с населением от 500 тыс. человек.
Первоначальный паушальный взнос при открытии клуба в среднем достигает 1,5–2 млн рублей, регулярно выплачиваемое роялти может составлять 7–10% от валовой выручки или быть фиксированным, сообщила глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
Аналитик FitnessData Светлана Калина отметила, что средний объем инвестиций при открытии по франшизе фитнес-клуба составляет 25 млн рублей, студии — 4,3 млн рублей. При этом доходность фитнес-бизнеса остается невысокой, составляя, по данным НФС, 7%, хотя до пандемии было 15–20%.
Фото на обложке: Unsplash
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