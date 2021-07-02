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Занятие спортом стало главным способом борьбы со стрессом для половины россиян

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Занятие спортом стало главным способом борьбы со стрессом для половины россиян. Исследование AIBY показало, что жители России чаще других стран для борьбы со стрессом обращаются к спорту. А еще – общаются с близкими людьми.

Занятие спортом стало главным способом борьбы со стрессом для половины россиян

Исследование провели health-tech компания AIBY среди 7,5 тысяч жителей в возрасте от 22 до 65 лет из 10 стран, помимо России – США, Швейцарии, Испании, Норвегии, Китая, Австралии, Великобритании, Японии и Германии.

Для борьбы со стрессом 55% опрошенных из России предпочитают занятие спортом. Для 35% – это общение с близкими. В тоже время в Китае большинство респондентов для этого принимают витамины для повышения стрессоустойчивости. В Японии – медитируют.

«Длительный стресс тормозит миллионы клеток организма, и на их восстановление может уйти до года. 80% россиян испытывают стресс во время пандемии, приятно видеть, что больше 50% выбирает спорт как здоровый способ борьбы с ним», – отметила основатель основатель AIBY Оля Осокина.

Кроме того, россияне в борьбе со стрессом ценят способ digital-детокса – отказ от общения с использованием гаджетов и современных технологий. 73% респондентов сказали, что устраивают перерывы в таком общении.

Опрос также показал, какие животные помогают жителям той или иной страны в борьбе со стрессом. В России, как и в Швейцарии, для большинства это кошки. В США, Австралии, Норвегии – собаки, в Испании – грызуны, в Великобритании – лошади.

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Фото: Shutterstock.com

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