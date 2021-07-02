Занятие спортом стало главным способом борьбы со стрессом для половины россиян. Исследование AIBY показало, что жители России чаще других стран для борьбы со стрессом обращаются к спорту. А еще – общаются с близкими людьми.

Исследование провели health-tech компания AIBY среди 7,5 тысяч жителей в возрасте от 22 до 65 лет из 10 стран, помимо России – США, Швейцарии, Испании, Норвегии, Китая, Австралии, Великобритании, Японии и Германии.

Для борьбы со стрессом 55% опрошенных из России предпочитают занятие спортом. Для 35% – это общение с близкими. В тоже время в Китае большинство респондентов для этого принимают витамины для повышения стрессоустойчивости. В Японии – медитируют.

«Длительный стресс тормозит миллионы клеток организма, и на их восстановление может уйти до года. 80% россиян испытывают стресс во время пандемии, приятно видеть, что больше 50% выбирает спорт как здоровый способ борьбы с ним», – отметила основатель основатель AIBY Оля Осокина.

Кроме того, россияне в борьбе со стрессом ценят способ digital-детокса – отказ от общения с использованием гаджетов и современных технологий. 73% респондентов сказали, что устраивают перерывы в таком общении.

Опрос также показал, какие животные помогают жителям той или иной страны в борьбе со стрессом. В России, как и в Швейцарии, для большинства это кошки. В США, Австралии, Норвегии – собаки, в Испании – грызуны, в Великобритании – лошади.

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