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Сервис для совместного занятия спортом SportGate привлек $500 тыс. на развитие бизнес-модели

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Quonota Investments и ряд бизнес-ангелов инвестировали в российский сервис для совместного занятия спортом SportGate. Стартап привлек средства в размере $500 тыс. в качестве конвертируемого займа.

Сервис для совместного занятия спортом SportGate привлек $500 тыс. на развитие бизнес-модели

О привлечении финансирования RB рассказал представитель SportGate. Средства получены в качестве конвертируемого займа. Что это такое, RB подробно рассказывал.

Инвестиции от Quonota Investments и профильных бизнес-ангелов в размере $500 тыс. направят на развитие бизнес-модели и внедрение новых услуг, в частности бронирование специальных тренировочных зон, запуск команд в приложении и раздельную оплату при бронировании.

Сервис позволяет кампаниям взять спортивную площадку в аренду на подходящих условиях. По собственным данным, SportGate располагает 500 спортивными площадками для занятий футболом, теннисом, хоккеем и другими видами спорта в в Москве, Петербурге, Калининграде. Компания ведет переговоры о подключении к приложению стадионов «Ростов Арена» и «Газпром Арена».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, юрлицо SportGate – ООО «Спортгэйт» – по итогам 2020 года не получило выручку, а чистый убыток составил 9 млн рублей.

По данным из реестра, компания основана в сентябре 2019 года. Ее генеральным директором является Антонио Паласиос-Фернандес, которому принадлежит 38,8% в компании. 58,2% владеет Андрей Мельников, еще 3% принадлежат Виталию Трубецких.

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