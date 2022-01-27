Сервис для совместного занятия спортом SportGate привлек $500 тыс. на развитие бизнес-модели

Quonota Investments и ряд бизнес-ангелов инвестировали в российский сервис для совместного занятия спортом SportGate. Стартап привлек средства в размере $500 тыс. в качестве конвертируемого займа.
О привлечении финансирования RB рассказал представитель SportGate. Средства получены в качестве конвертируемого займа. Что это такое, RB подробно рассказывал.
Инвестиции от Quonota Investments и профильных бизнес-ангелов в размере $500 тыс. направят на развитие бизнес-модели и внедрение новых услуг, в частности бронирование специальных тренировочных зон, запуск команд в приложении и раздельную оплату при бронировании.
Сервис позволяет кампаниям взять спортивную площадку в аренду на подходящих условиях. По собственным данным, SportGate располагает 500 спортивными площадками для занятий футболом, теннисом, хоккеем и другими видами спорта в в Москве, Петербурге, Калининграде. Компания ведет переговоры о подключении к приложению стадионов «Ростов Арена» и «Газпром Арена».
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, юрлицо SportGate – ООО «Спортгэйт» – по итогам 2020 года не получило выручку, а чистый убыток составил 9 млн рублей.
По данным из реестра, компания основана в сентябре 2019 года. Ее генеральным директором является Антонио Паласиос-Фернандес, которому принадлежит 38,8% в компании. 58,2% владеет Андрей Мельников, еще 3% принадлежат Виталию Трубецких.Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Выбрать страну, найти работу, перевезти вещи — подборка сервисов для эмиграции
- 2 Зачем компаниям Tone of Voice и как он зависит от работы службы поддержки
- 3 Стратегия отказа от скидок: как повысить лояльность клиента без предоставления персональных условий
- 4 Продажи по сценарию: как звонить клиентам, чтобы они покупали
- 5 Как борьба TikTok за выживание на рынке США отразится на российских стартапах
ВОЗМОЖНОСТИ
28 января 2022
30 января 2022
31 января 2022