«Спортмастер» запустил формат небольших магазинов в маленьких городах

Сеть «Спортмастер» запустила новый формат для городов с населением менее 50 тыс. человек. Это небольшие магазины «Спортмастер Мини», работающие по франшизе, выяснил «Коммерсантъ».

Как пишет издание, первые точки уже открылись в Костромской области и в Краснодарском крае. Это площадки от 100 до 300 кв.м

В планах ритейлера — запустить франчайзинговые магазины в 250 небольших российских городах. Компания интегрирует партнеров в систему управления и будет отвечать за логистику, бизнес-план.

Партнеры также получат доступ ко всему ассортименту сети.

По словам оператора сети одного общепита, который предпринимал попытки запустить в маленьких городах партнерскую программу, доход жителей таких населенных пунктов — 20-30 тыс. рублей. Это сказывается на рентабельности точек.

Низкая рентабельность обычных магазинов сети в малых городах могла стать причиной запуска франчайзингового проекта для «Спортмастера», считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

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