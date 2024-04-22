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«Спортмастер» откроет монобрендовые магазины итальянской спортивной марки Kappa

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Спортмастер» запустит монобрендовую сеть товаров итальянской марки Kappa. Первые магазины планируют открыть следующей весной, узнал РБК.

«Спортмастер» откроет монобрендовые магазины итальянской спортивной марки Kappa

Бренд Kappa появился в 1960-х годах, когда семейная итальянская компания Maglificio Calzificio Torinese, специализировавшаяся ранее на нижнем белье и носках, заменила им тогдашнюю марку Aquilla. Тогда же компания начала выпускать одежду унисекс.

Средняя площадь магазина Kappa может составлять примерно 300 кв. м — это оптимальный вариант для обеспечения полного ассортимента товаров, сообщила директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Запуск одной точки без учета ассортимента обойдется «Спортмастеру» в 3-13,5 млн рублей. Для получения заметной доли на рынке нужны «десятки точек» по всей стране в ключевых регионах и крупных городах, оценила эксперт.

Фото на обложке: Kappa / соцсети

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