«Спортмастер» откроет монобрендовые магазины итальянской спортивной марки Kappa

Бренд Kappa появился в 1960-х годах, когда семейная итальянская компания Maglificio Calzificio Torinese, специализировавшаяся ранее на нижнем белье и носках, заменила им тогдашнюю марку Aquilla. Тогда же компания начала выпускать одежду унисекс.

Средняя площадь магазина Kappa может составлять примерно 300 кв. м — это оптимальный вариант для обеспечения полного ассортимента товаров, сообщила директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Запуск одной точки без учета ассортимента обойдется «Спортмастеру» в 3-13,5 млн рублей. Для получения заметной доли на рынке нужны «десятки точек» по всей стране в ключевых регионах и крупных городах, оценила эксперт.

Фото на обложке: Kappa / соцсети