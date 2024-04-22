«Спортмастер» откроет монобрендовые магазины итальянской спортивной марки Kappa

«Спортмастер» запустит монобрендовую сеть товаров итальянской марки Kappa. Первые магазины планируют открыть следующей весной, узнал РБК.
Бренд Kappa появился в 1960-х годах, когда семейная итальянская компания Maglificio Calzificio Torinese, специализировавшаяся ранее на нижнем белье и носках, заменила им тогдашнюю марку Aquilla. Тогда же компания начала выпускать одежду унисекс.
Средняя площадь магазина Kappa может составлять примерно 300 кв. м — это оптимальный вариант для обеспечения полного ассортимента товаров, сообщила директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Запуск одной точки без учета ассортимента обойдется «Спортмастеру» в 3-13,5 млн рублей. Для получения заметной доли на рынке нужны «десятки точек» по всей стране в ключевых регионах и крупных городах, оценила эксперт.
Фото на обложке: Kappa / соцсети
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