В малых городах запустят новый формат магазинов «Спортмастер»

Сеть «Спортмастер» запустит новый формат магазинов для малых городов России. Их площадь будет составлять всего 300-500 кв. м. Компания уже открыла точки в Александрове, Киришах и Буденновске.
Для строительства магазинов нового формата компания рассматривает около 300 городов, но каких именно — не раскрыла, пишет РБК.
В новых магазинах «Спортмастер» сократит ассортимент и оставит только самые популярные модели. Эти точки будут частью стратегии омниканального развития — онлайн-продажи будут дополняться офлайновыми. В них можно посмотреть новые модели, примерить или сделать заказ из полного ассортимента сети с помощью интернет-киоска или приложение.
В этом году сеть планирует запустить около 50 магазинов, 30 из которых — нового формата. Открытие одного такого магазина может обойтись компании примерно в 5 млн рублей, подсчитал глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас у компании свыше 450 магазинов в 220 городах.
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Фото на обложке: «Спортмастер»
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