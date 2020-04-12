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Российский сервис для публикации спортивных видео Sportrecs привлек $1 млн

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский стартап Sportrecs, который публикует и распространяет видео про спорт, привлек $1 млн от группы инвесторов. В стартап в том числе вложился фонд The Untitled Ventures. Об этом сообщил «Коммерсантъ».  

Российский сервис для публикации спортивных видео Sportrecs привлек $1 млн

Sportrecs публикует спортивные видео и помогает правообладателям распространить их. Размещать видео на платформе могут спортклубы, организаторы соревнований, медиа и сами спортсмены. Они смогут зарабатывать на подписках, рекламе, продаже билетов. 

По словам представителей проекта, в число партнеров Sportrecs входят все крупные спортивные СМИ России и СНГ. Общий охват партнерских медиа — 30 млн человек. Услугами стартапа пользуются Championat.com, «Спорт-экспресс», РБК. 

Как рассказали газете в SportRecs, главная задача — набрать аудиторию. Пока сервис не монетизируется. В будущем проект может зарабатывать за счет рекламы, пользовательских платежей, партнерских интеграций, продажи данных об аудитории для рекламных целей. 

Создатели SportRecs — Анатолий Воронцов и Михаил Ильичев. Воронцов основал платформу для монетизации контента Eagle Platform, мажоритарную долю в которой в 2017 году купила Rambler Group. Ильичев возглавлял RuTube и ряд других крупных проектов.

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Фото: Dmitrydesign / Shutterstock

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