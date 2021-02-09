Спортивный портал Sports.ru запустил медиа в Казахстане

Российский спортивный интернет-портал Sports.ru запустил медиа в Казахстане. Это отдельная вертикаль про спорт страны — с собственной редакцией, новостной службой, соцсетями и локализованными сервисами. Об этом RB.ru рассказал представитель компании.

Сейчас над казахстанским порталом Sports.ru работают 14 сотрудников, отметили в компании. Это редакторы, авторы и коммьюнити-менеджеры. Команда освещает местные чемпионаты по футболу, баскетболу, хоккею, теннису, киберспорту, соревнования по боксу, MMA.

Одной из целей развития вертикали является более активное развитие казахстанского сообщества спортивных болельщиков на внутреннем UGC-медиа Sports.ru — «Трибуне».

Казахстанский спорт-портал был создан в августе 2020 года. В начале 2021 года было запущено приложение «Спорт Казахстана» для iOS и Android. На данный момент в нем доступны новостной и редакционный контент, комментарии и спортивная статистика. Также в приложении планируется запустить персональную ленту контента и возможность публиковать посты на «Трибуну».

Точка входа в вертикаль для пользователей из Казахстана уже доступна на сайте и в приложении.

«В стране развивается спортивная индустрия, в то же время растет проникновение интернета, а среди пользователей растет спрос на спортивные контент, статистические и развлекательные сервисы, например, fantasy-спорт», — рассказал руководитель проекта Эдуард Эпштейн.

Среди информационных партнеров Sports.ru Казахстан — чемпион страны по футболу «Кайрат», футбольный клуб «Астана», хоккейный клуб «Барыс», Профессиональная футбольная лига Казахстана, Национальная федерация баскетбола Казахстана и Казахстанская федерация хоккея.

Запуск проекта также отметила соцсеть «ВКонтакте», которая в 2020 году тоже открыла представительство в стране.

«В проекте сделан акцент на местную специфику, — это позволит разнообразить контент для всех любителей спорта», — прокомментировал представитель соцсети в Казахстане Олжас Салмурза.

Sports.ru — спортивное медиа в России и СНГ. По собственным данным, ежемесячная аудитория портала составляет более 20 млн пользователей. В последние несколько лет Казахстан является второй страной по количеству пользователей сайта и мобильных приложений компании.

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