Названы топ-5 необычных способов мотивации сотрудников без повышения зарплаты

Руководители компаний сейчас активно стали осваивать способы мотивации сотрудников. Средства варьируются от классических в виде повышения зарплат и премий до предоставления различных «плюшек»: дополнительных выходных, индивидуального графика работы или поездки за счет компании. Mediacom.Expert с помощью онлайн-панели Anketolog.ru выяснил для RB.RU необычные и эффективные способы мотивации сотрудников в России.

В 77% компаниях все же чаще используют материальные способы стимуляции сотрудников, нематериальные — в 42%. Что касается «неклассических» способов, то у основной части сотрудников в офисах есть кухни, кондиционеры и т. д. Четверть респондентов может свободно выбирать время обеда, а 24% имеют возможности для карьерного роста.

Респонденты назвали пять нестандартных способов мотивации сотрудников:

Доплата за здоровье, например, сотрудники, ни разу не бравшие больничный за определенный период, получают материальное вознаграждение — 82%;

«Отпускной бонус», например, материальный, за полный отгул отпускных дней. Этот вид стимуляции применяют, чтобы сотрудники использовали положенный законом отпуск — 79%;

Квартира за работу, например, за каждую проданную единицу товара, сделанный отчет и т. п. сотрудник получает 1 кв. см жилья, по истечении определенного периода подводятся итоги и победитель получает квартиру площадью накопленных им «сантиметров» — 71%;

«Корпоративный» детский сад, школа — устройством детей сотрудников в учреждения занимается сама компания — 67%;

Премия за хорошие отношения с коллегами — 64%.

Согласно результатам опроса, 56% опрошенных россиян хотели бы каких-либо изменений способов мотивации сотрудников в их компаниях. В среднем россияне оценили систему мотивации у себя на работе на 6 баллов из 10.

Исследование проводилось 23-27 марта. В нем участвовали свыше 1,5 тыс. работающих россиян старше 18 лет.

Фото на обложке: stockfour / Shutterstock