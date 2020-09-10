Boston Dynamics запустила продажи робособаки Spot в Европе и Канаде

Американский производитель роботов Boston Dynamisc объявил о расширении продаж робота Spot. Теперь робособака доступна для покупки в Канаде, ЕС и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первые продажи робота начались в сентябре 2019 года. Летом 2020 года Spot поступил в широкую продажу в США.

«Расширение территории продаж Boston Dynamics отражает как растущий спрос на гибкую и универсальную технологию Spot, так и расширяющуюся партнерскую сеть в Европе и Северной Америке», — отмечает гендиректор Boston Dynamics Роберт Плейтер.

По заявлению компании, ряд отечественных и международных компаний арендовали Spot и интегрировали эту технологию в свои бизнес-операции. Например, архитектурная фирма Foster+Partners использовала Spot для мониторинга строительства электростанции Баттерси в Лондоне в режиме реального времени.

Отмечается, что робота можно использовать для автоматического документирования хода строительства, мониторинга удаленных или опасных сред. Его можно перенастроить для других целей с помощью изменяемой модульной платформы. Также Spot может быть оснащен рядом аксессуаров:

камерой для повышения видимости,

дополнительными портами для легкой интеграции сторонних устройств,

компьютерами, которые можно запрограммировать для выполнения встроенного сбора и анализа данных,

LIDAR для расширения восприятия базовой системы и повышения автономности.

Во время пандемии Spot использовался медиками для дистанционного общения врачей с пациентами.

Стоимость робота в США начинается с $74,5 тысяч. В нее входит сам робот, аккумуляторы, зарядное устройство, чехол для робота и батарей, ПО, стандартная гарантия на один год и некоторые другие дополнения. Дополнительно можно приобрести лидары, пульт управления, камеру видеонаблюдения и другие устройства.

Фото: Boston Dynamics