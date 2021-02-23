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Интерактивные подкасты и HiFi: что анонсировал Spotify на собственной онлайн-конференции

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

В понедельник, 22 февраля, компания Spotify сделала несколько крупных анонсов. Пользователи узнали о появлении продвинутых инструментов для авторов подкастов, запуске тарифа с более качественным звуком и о предстоящем выходе приложения на рынки новых стран.

Рассмотрим планы разработчиков подробнее.

Интерактивные подкасты и HiFi: что анонсировал Spotify на собственной онлайн-конференции

Запуск в 80+ новых странах

В последние несколько лет Spotify последовательно расширял зону присутствия — приложение стало доступным для россиян, жителей Индии, Южной Кореи и других стран. 

В ближайшие годы компания планирует ускорить темп и выйти на рынки десятков новых стран, включая Бангладеш, Пакистан, Камерун, Намибию и другие. В рамках этого процесса разработчики уже сейчас добавляют в приложение 36 новых языков. 

Фото: Spotify

Spotify HiFi

Для пользователей, которые ценят стриминг без потерь качества звука, существует не так много вариантов — Tidal, Deezer и еще несколько специализированных сервисов. Spotify выходит на этот рынок, запуская тариф Spotify HiFi для премиум-подписчиков.

Компания заявляет, что будет поставлять музыку «в формате CD-качества без потерь». Помимо этого, Spotify сотрудничает с производителями динамиков, чтобы обеспечить высококачественный стриминг с беспроводной технологией Spotify Connect.


Anchor преобразует тексты в подкасты 

Разработчики заявили, что хотят предоставить пользователям инструмент, который поможет им преобразовывать любые статьи и сообщения в аудио. 

Приобретенный компанией сервис Anchor теперь превращает в подкасты любые тексты, опубликованные с помощью WordPress. Так блогеры смогут дать своей аудитории выбор — прослушать или прочитать материал.

Помимо этого, весной Spotify начнет бета-тестирование новой функции, которая позволит авторам подкастов из США публиковать платный контент, нацеленный на их «самых преданных поклонников». 


Фото: Spotify

Видеоподкасты и Q&A-сессии

Spotify делает ставку на развитие подкастов — об этом говорит приобретение ряда специальных сервисов и студий, таких как Gimlet Media. Чтобы помочь авторам сделать контент более интерактивным, компания добавила возможность запускать опросы и проводить Q&A-сессии прямо во время трансляции. Для ряда блогеров из США в ближайшее время будет открыта возможность протестировать эти инструменты.

Помимо этого, Spotify обещает добавить больше видеоподкастов в приложение. Также компания тестирует возможность поиска подкастов по темам и несколько новых рекламных инструментов.


Главные цифры Spotify

  • В 2020 году правообладателям выплачено более $5 млрд;
  • 57 тыс. авторов представляют 90% ежемесячных стримов на платформе;
  • За последние четыре года количество артистов, контент которых приносит более $1 млн в год, выросло на 82%;
  • Библиотека Spotify содержит более 70 млн треков, 4,5 млрд плейлистов и более 2 млн подкастов;



Фото на обложке: Unsplash

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