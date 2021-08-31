Spotify расширил возможности по созданию совместных плейлистов

Cервис потоковой музыки Spotify запустил новую персонализированную функцию «Синтез». С ее помощью можно создать общий плейлист, который объединит музыкальные вкусы двух пользователей и оценит насколько они совпадают, сообщила пресс-служба компании.
Как пояснили в Spotify, «Синтез» — не просто плейлист, а целый ряд функций, с помощью которых можно общаться и делиться друг с другом музыкой.
Так, новая функция оценивает совпадения музыкальных вкусов. Каждый из двух слушателей, запустивших «Синтез», сможет узнать, насколько совпадают их предпочтения.
В персонализированных карточках пара может узнать, какая песня их объединяет. Информация появится автоматически после запуска «Синтеза» и будет доступна в плейлисте в любое время. При этом карточками можно делиться в соцсетях.
Визуальное оформление плейлистов поможет пользователям мгновенно найти нужный плейлист в «Синтезе».
Подписчики Spotify Premium также смогут отследить, из чьей библиотеки в плейлист добавлена та или иная песня.
Функцию можно найти в разделе «Для двоих» в хабе «Для тебя», доступном в меню «Поиск». Обновление постепенно станет доступно слушателям по всему миру как в бесплатной версии, так и по подписке Spotify Premium.
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на клавишу «Создать “Синтез”» в хабе «Для тебя» в приложении на смартфоне. Затем пригласить друга, с которым планируется запустить «Синтез», приглашение будет отправлено в виде текстового сообщения. После получения согласия от друга Spotify создаст индивидуальную обложку и плейлист на основе ваших музыкальных предпочтений.
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Фото на обложке: Diego Thomazini /
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