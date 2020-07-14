Сервис Spotify запустили в России

С 15 июля музыкальный сервис Spotify будет доступен на территории России. Сейчас он доступен некоторым пользователям в тестовом режиме. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

В сервисе доступны тарифы:

бесплатный; Spotify Premium за 169 рублей в месяц; семейный Spotify Premium для 6 человек за 269 рублей в месяц; Spotify Premium для двоих за 219 рублей в месяц; Spotify Premium для студентов за 85 рублей в месяц.

Вместе с выходом на российский рынок Spotify запускается еще в 12 странах: Украине, Молдове, Казахстане, Беларуси, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. По собственным данным, теперь сервис доступен на 92 рынках.

«Запуск Spotify в России — это большой шаг вперед в реализации стратегии глобального развития сервиса. В основе этой стратегии лежит единый подход к работе на мировых рынках и адаптация под локальные вкусы и потребности пользователей», — отметил гендиректор Spotify Илья Алексеев.

Сообщается, что сервис был адаптирован для российских пользователей и предлагает персональные музыкальные рекомендации:

«Микс дня» из шести ежедневных плейлистов, сочетающих любимую музыку с новыми треками;

«Радар новинок» — плейлист с новыми релизами часто прослушиваемых артистов;

«Открытия недели» — плейлист, учитывающий персональные музыкальные предпочтения.

Также для российского рынка были разработаны около 100 новых плейлистов в самых популярных музыкальных жанрах.

Кроме того, сервис может быть интегрирован с Instagram. Так можно будет поделиться музыкальными треками, альбомами и плейлистами в Instagram Stories.

Исполнителям Spotify предлагает специальную платформу с инструментами, которые помогают отслеживать статистику по новым релизам в режиме реального времени. Она доступна в web-версии и приложении. С помощью платформы можно изучать аудиторию, развивать бизнес и общаться с поклонниками.

По собственным данным, Spotify — это аудиостриминговый сервис по подписке. По собственным данным, на сегодняшний день в сервисе насчитывается более 286 млн пользователей, включая 130 млн подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира. Библиотека Spotify включает более 50 млн музыкальных композиций российских и иностранных исполнителей.

Фото: David MG / Shutterstock