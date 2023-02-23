Spotify тестирует эксклюзивные плейлисты для держателей NFT

В рамках теста стриминговый сервис Spotify разрешил крупным NFT-сообществам создавать закрытые плейлисты, доступные только держателям токенов. Для прослушивания подборок пользователям нужно подключать свой криптокошелек.

В официальных Twitter-аккаунтах крупных NFT-проектов Kingship и Overlord появились анонсы партнерства с музыкальным сервисом Spotify. Результатoм сотрудничества стали закрытые плейлисты, которые доступны только держателям токенов.

Как сообщает Coindesk, помимо вышеупомянутых сообществ, к пилотной программе Spotify также присоединились Fluf и Moonbirds. Планируется, что плейлисты NFT-проектов будут регулярно обновляться, предлагая пользователям треки, близкие к тематике коллекций.

На данный момент NFT-плейлисты доступны только для пользователей Android в США, Великобритании, Германии, Австралии и Новой Зеландии, о планах расширения географии программы в ближайшее время Spotify не сообщает.

Чтобы получить доступ к закрытому плейлисту, владелец NFT должен перейти по специальной ссылке и подключить один из поддерживаемых криптокошельков: Metamask, Trust Wallet, Rainbow, Ledger Live или Zerion.

О планах Spotify внедрить Web3-функционал стало известно еще в 2022 году, когда компания разместила на своем сайте несколько вакансий, связанных с новым поколением интернета.

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