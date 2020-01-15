В приложении Spotify для Android появились цены подписки в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify пока не заработал в России, но в приложении сервиса для Android уже появились российские цены. Об этом сообщает DTF.

Судя по опубликованной в приложении информации, Spotify предложит новым пользователям из России три пробных бесплатных месяца. Потом стандартная подписка на музыку без рекламы будет стоит 169 рублей в месяц, студенческая — 75 рублей в месяц, семейная (максимум на 6 человек) — 269 рублей в месяц.



Spotify предложил такие же цены, как и другие игроки российского рынка стриминговой музыки. У Apple Music те же самые расценки, что и у Spotify. У «Яндекс.Музыки» обычная подписка стоит 169 рублей, семейная — 299 рублей (на 4 человека).

Изображения: DTF

Несмотря на анонс цен, подписаться на Spotify с российского аккаунта все еще нельзя. Компания пока не объявляла, когда запустит сервис в России. Сейчас россияне могут слушать музыку в Spotify, если создадут аккаунт в другой стране и будут пользоваться им через VPN.

Выхода Spotify в России ждут с 2014 года, когда шведский стриминговый сервис зарегистрировал российское юрлицо ООО «Спотифай». Тогда выход отложился из-за того, что Spotify не удалось договорится о партнерстве с МТС, при поддержке которого компания собиралась работать в России.

В 2016 году источники «Ведомостей» говорили, что Spotify готовится ко второй попытке выхода в Россию. В марте 2019 года в приложении Spotify появился русский язык, а в апреле «Коммерсантъ» писал, что сервис надеется запуститься в конце 2019 года.

Фото: norazaminayob / Shutterstock