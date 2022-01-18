Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Музыкальный сервис Spotify частично «приземлился» в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Шведский музыкальный сервис Spotify стал пятым по счету IT-гигантом из списка Роскомнадзора, который начал «приземляться» в России в соответствии с законом.

Музыкальный сервис Spotify частично «приземлился» в России

Spotify зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из данных в карточке компании на сайте ведомства.

Таким образом, музыкальный сервис со штаб-квартирой в Швеции выполнил один из трех пунктов по «приземлению» в России. Компании также необходимо отрыть в стране представительство и разместить на сайте форму для обратной связи российских пользователей и организаций.

Spotify стала пятой по счету компанией, которая начала исполнять требования российского закона о «приземлении». Первой это сделала сингапурская социальная сеть LikeMe, затем «приземляться» начали Apple, Viber, TikTok.

Остальные восемь компаний из списка Роскомнадзора, в частности Facebook, Telegram, пока не приступили к исполнению требований закона.

Закон о «приземлении» обязывает IT-компании с аудиторией в России 500 тыс. пользователей и выше открыть в России филиалы, разместить на сайтах форму для обратной связи, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Mats Wiklund / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ищете новые каналы продвижения? Обратите внимание на аудиорекламу в стриминговых сервисах
  2. 2 TikTok начал исполнять закон о «приземлении» иностранных IT-компаний в России
  3. 3 Viber «приземлился» и открыл представительство в России
  4. 4 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  5. 5 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

20 января 2022

Codenrock New Year ML Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ