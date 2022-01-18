Музыкальный сервис Spotify частично «приземлился» в России

Шведский музыкальный сервис Spotify стал пятым по счету IT-гигантом из списка Роскомнадзора, который начал «приземляться» в России в соответствии с законом.

Spotify зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из данных в карточке компании на сайте ведомства.

Таким образом, музыкальный сервис со штаб-квартирой в Швеции выполнил один из трех пунктов по «приземлению» в России. Компании также необходимо отрыть в стране представительство и разместить на сайте форму для обратной связи российских пользователей и организаций.

Spotify стала пятой по счету компанией, которая начала исполнять требования российского закона о «приземлении». Первой это сделала сингапурская социальная сеть LikeMe, затем «приземляться» начали Apple, Viber, TikTok.

Остальные восемь компаний из списка Роскомнадзора, в частности Facebook, Telegram, пока не приступили к исполнению требований закона.

Закон о «приземлении» обязывает IT-компании с аудиторией в России 500 тыс. пользователей и выше открыть в России филиалы, разместить на сайтах форму для обратной связи, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

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