Пользователи пожаловались на сбой в работе Spotify

Екатерина Кочкина
Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе музыкального сервиса Spotify. Проблемы наблюдаются и в России. По данным Downdetector, большинство сложностей связано с прослушиванием музыки онлайн.
Пользователи пожаловались на сбой в работе SpotifyЕкатерина Кочкина
На 13.34 (мск) 84% пользователей сообщили, что потоковая передача музыки в Spotify не работает. Еще 18% испытывают проблемы при входе в приложение, у 7% не работает сайт.
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