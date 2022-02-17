Spotify приобрела два сервиса для совершенствования рекламной аналитики

Компания Spotify объявила о двух приобретениях на рынке подкастов: она присоединит к себе сервис измерения эффективности рекламы Podsights и аналитическую платформу Chartable. Суммы сделок не раскрываются.
Измерение объемов и эффективности рекламы на рынке цифрового аудио, а также сбор аналитики по каналам – ключевые проблемы для потенциальных рекламодателей подкастов. Новые приобретения, как надеются в Spotify, помогут эти проблемы решить.
Технология Podsights будет использоваться для того, чтобы помочь рекламодателям Spotify более точно оценивать влияние на аудиторию и эффективность их рекламных сообщений, пишет TechCrunch.
Маркетинговые инструменты Chartable помогут собрать максимум данных об аудитории, чтобы владельцы подкастов лучше понимали своих слушателей и развивали бизнес в соответствии с точными знаниями.
Со временем Spotify будет расширять возможности оцифровки эффективности продвижения в сервисе, добавляя инструменты анализа других сложных рекламных форматов – аудиорекламы в музыке, видеорекламы и медийной рекламы.
Команды Podsights и Chartable полностью войдут в структуру Spotify, но на разных условиях.
Сорок сотрудников Podsights останутся полностью независимой бизнес-единицей. А Chartable предстоит слиться с одним из подразделений Spotify – Megaphone, – интегрировав в него свои инструменты SmartLinks и SmartPromo.
После завершения слияния все одиннадцать сотрудников Chartable останутся в Spotify, но сам сервис прекратит существование в качестве автономной платформы.
Не так давно частью Megaphone стал также сервис Whooshkaa, который позволяет радиовещателям преобразовывать свои программы в подкасты.
«Мы считаем, что все еще находимся на этапе становления цифрового аудио, и возможности для рекламы в этом пространстве остаются значительными», – сказала директор по контенту и рекламе Дон Острофф.
«Наше приобретение Podsights и Chartable – важный шаг в стремлении вывести цифровое аудио на новый уровень и продемонстрировать мощное влияние, которое оно оказывает на рекламодателей и издателей соответственно».
Spotify, как правило, не раскрывает суммы сделок по приобретению небольших технологических компаний, но примерный порядок цен можно посмотреть по ее годовым отчетам.
Так, например, в июне 2021 года компания приобрела поисковик подкастов Podz за €45 млн. За технологию живого радио Betty Labs заплатила €57 млн. Активно расширяющийся Megaphone был самой крупной сделкой сервиса – на €195 млн.
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Фото на обложке: Reet Talreja / Unsplash
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