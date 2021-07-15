Российский Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей с момента своего запуска

В честь годовщины запуска в России Spotify выяснил, что российская аудитория сервиса по-прежнему отдает предпочтение отечественным исполнителям и русскому хип-хопу, а рок уверенно набирает обороты. С плейлистами ознакомился RB.

Музыку этот год больше всего слушали в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе, следует из данных сервиса.

В топе плейлистов по прослушиваниям у россиян лидирую «Главные хиты», «Хип-хоп ПУШКА», «Новинки по пятницам», «Танцевальные новинки», «Это по-русски», «Хиты русского рока», Today’s Top Hits.

За этот год, говорится в сообщении, многие обращались за поддержкой к музыке, а потому на второй и десятой строчке рейтинга расположились фоновые плейлисты lofi beats и Sleep, которые помогали расслабиться и настроиться на спокойный лад.

Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Беларуси – MORGENSHTERN, Скриптонит, kizaru, ЛСП, PHARAOH, Boulevard Depo, SLAVA MARLOW, GONE.Fludd, MAYOT и Макс Корж. Эта тенденция, по данным сервиса, отражается и в списке самых прослушиваемых жанров — лидерство удерживают российский и зарубежный хип-хоп.

В списке самых популярных групп в России прослеживается тренд на рок-музыку. Несмотря на то, что рейтинг возглавляют короли k-pop BTS и российский хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda, в нем преобладает рок-звучание: «Король и Шут», «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Кино» и другие. В десятку самых прослушиваемых коллективов также вошли американский дуэт $uicideboy$ и южнокорейский герлз-бэнд BLACKPINK.

Российская аудитория также слушает музыку из видеоигр: за год с момента запуска Spotify в России плейлист Top Gaming Tracks занял седьмое место в списке самых популярных музыкальных подборок. В прошлом году люди проводили больше времени дома и слушали музыку с домашних устройств, особенно игровых консолей. Это подтверждают результаты запуска интеграции с PlayStation в России: всего за месяц с начала партнерства прослушивание на приставках увеличилось на 364%.

Если в декабре в рейтинге самых популярных сольных исполнительниц лидировала Billie Eilish, то сейчас список возглавляет российская инди-рокерша Алена Швец. По прослушиваниям в России она обошла и Billie Eilish, и Ariana Grande. Следующие строчки в десятке самых популярных исполнительниц тоже принадлежат российским артисткам: Доре, Zivert и Земфире. Рейтинг замыкают Lana Del Rey, Dua Lipa, Клава Кока и Halsey.

Spotify появился в 2008 году, в России сервис запустили в 2020 году. Сейчас сервис насчитывает более 356 млн пользователей, включая 158 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.

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Фото: mr.Ilkin/Shutterstock