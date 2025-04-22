Спрос на бухгалтерские услуги в России вырос на 16% в I квартале
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Астрахань, Ставрополь, Томск, Омск и Краснодар стали лидерами по росту востребованности бухгалтерского аутсорсинга. Наибольшие рост спроса зафиксирован в Астрахани (+94%), Ставрополе (+79%), Томске (+50%), Омске (+48%) и Краснодаре (+42%).
Эксперты сервиса онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» связывают такую динамику с ужесточением требований ФНС к финансовой отчетности, а также с активным развитием малого и среднего бизнеса в регионах. Компании все чаще передают бухгалтерию подрядчикам, чтобы сосредоточиться на развитии своего дела.
«Одним из ключевых факторов стало введение с 1 января 2025 года налога на добавленную стоимость (НДС) для плательщиков, которые применяют режим упрощенной системы налогообложения (УСН)», — говорится в совместном релизе «Авито Услуг» и «Моего Дела».
Апрель — самый насыщенный месяц в сфере бухгалтерского сопровождения из-за периода сдачи налоговой отчетности. В мае фокус сместится на работу с требованиями налоговой, анализ задолженностей и сверку с ФНС, уточнили в «Моем Деле». Эксперты прогнозируют усиление контроля в сфере e-commerce. В частности, государство усилит проверки кадрового обеспечения пунктов выдачи товаров, уделяя особое внимание исполнению трудового законодательства.
- По данным «Авито Услуг» в марте 2025 года спрос на услуги специалистов по налоговому аудиту уже вырос в России в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Особенно востребованы услуги бухгалтеров среди компаний сферы услуг и IT-сектора из-за их стремительного роста.
При проверке декларации инспекция может выявить несоответствия, доначислить налоги или выписать штраф.
С 1 января 2025 года юрлица и ИП, которые выбрали УСН, стали плательщиками НДС. Также эти организации теперь подают налоговые декларации и выставляют счета-фактуры при условии, что доход бизнеса — от 60 млн рублей в год.
Фото на обложке: drobotdean /
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