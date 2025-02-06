Спрос на франшизы за 2024 год вырос на 26%

В 2024 году спрос на приобретение франшиз в России вырос на 26% год к году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Авито». Во Franshiza.ru газете сообщили, что продажи выросли на 14%. Интерес к этой модели увеличивается в условиях снижения спроса на готовый бизнес.

По данным «Авито», в прошлом году интерес к готовому бизнесу упал на 9% в годовом выражении. В компании это связывают с уменьшением доступности кредитования. Покупка франшизы, как правило, предполагает меньшие инвестиции, чем готовый бизнес: в 2024 году последний в среднем стоил 2 млн рублей, а средний паушальный взнос (разовая плата владельцу франшизы за использование бренда и бизнес-модели) составила 1 млн рублей, указали в «Авито».

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская рассказала газете, что активность на рынке франшиз во втором полугодии оказалась ниже, чем в первом. Одной из причин стало увеличение ключевой ставки Центробанка, которое оказало давление на рынок. Повышенная доходность банковских вкладов также способствовала тому, что часть предпринимателей решила отложить открытие своего дела и сохранить сбережения.

Согласно подсчетам «Авито», наибольшим спросом в прошлом году пользовались франшизы ритейлеров, на которые пришлось 25% всего спроса. За год их доля увеличилась на 10 п.п. Этот рост аналитики объяснили четырехкратным увеличением предложения в ритейл-сегменте.

Франшизы предприятий общественного питания заняли второе место по популярности, однако их доля в структуре спроса за последний год уменьшилась на 3 п.п. и составила 15%. Эксперты «Авито» объясняют негативный тренд общим снижением интереса со стороны предпринимателей к открытию новых ресторанов из-за насыщенности рынка.

Спрос на франшизы пунктов выдачи заказов маркетплейсов за год сократился на 23%, отметил сооснователь TopFranchise Виктор Большаков. По мнению партнера консалтинговой компании НЭО Владимира Фомченко, ужесточение конкуренции между ПВЗ в крупных городах снижает мотивацию предпринимателей к их открытию.

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