Спрос на IT-специалистов в РФ снизился из-за ухода западных компаний

Количество резюме IT-специалистов регулярно растет (с начала года прирост 55%), при этом спрос на профессионалов в этой области ощутимо падает (на 25% в 2022 году). Эксперты считают, что это следствие одновременного воздействия сразу нескольких факторов.

По статистике HeadHunter, которую приводит РБК, количество резюме в сфере IT выросло с 211,1 тыс. в январе до 327 тыс. в августе, а вот количество вакансий снизилось со 114,6 тыс. в январе до 85,2 тыс. в августе (то есть на четверть).

И если в начале февраля востребованность айтишников была пиковой (126,9 тыс.), то затем началось неуклонное ежемесячное снижение.

Аналитики считают, что на сложившуюся ситуацию повлияли:

Уход западных компаний с российского рынка (президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров уверен, что сотрудники зарубежных фирм нашли работу в отечественных компаниях, заполнив к середине лета большинство свободных вакансий),

Снижение экспорта IT-услуг из РФ (Макаров предполагает, что именно сочетание этих двух факторов привел к тому, что рынок труда в IT перестал быть дефицитным),

Приток на рынок начинающих айтишников, прошедших обучение на популярных онлайн-курсах (так считает руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина и подтверждает свои слова информацией о росте числа соискателей на младшие позиции в IT),

Возвращение российских айтишников из стран СНГ и Европы, куда они активно уезжали этой весной (хотя это возвращение и «сложно назвать массовым», считает автор гипотезы Валентин Макаров).

По мнению представителя пресс-службы Минцифры, «динамика спроса на IТ-специалистов связана с переконфигурацией IТ-рынка России», и явление это временное. Спрос на айтишников, уверен он, вскоре вернется к привычным показателям.

С ним согласны и другие эксперты. Валентин Макаров считает, что катализатором спроса станет курс на импортозамещение и рост экспорта в «дружественные страны». Следовательно, «потребность в программистах будет расти».

«Рост числа вакансий и возвращение дефицита кадров неизбежны», — говорит он.

Директор ассоциации АПКИТ и председатель Совета ТПП по развитию цифровой экономики Николай Комлев добавляет, что востребованы будут также разработчики софта («особенно прикладники»), специалисты в области информационной безопасности, анализа данных, ИИ и мобильных решений.

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