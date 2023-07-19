Продажи умных колонок с голосовыми помощниками в России в первом полугодии 2023 года выросли в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. В первом квартале 96% продаж пришлось на «Яндекс» и VK.

Спрос на умные колонки в России вырос в два раза