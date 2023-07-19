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Спрос на умные колонки в России вырос в два раза

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Продажи умных колонок с голосовыми помощниками в России в первом полугодии 2023 года выросли в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. В первом квартале 96% продаж пришлось на «Яндекс» и VK.

Спрос на умные колонки в России вырос в два раза

По данным «М.Видео-Эльдорадо» и МТС, с начала года было продано 1,5 млн таких устройств, пишут «Известия».

Ранее в сегменте ощущалось присутствие зарубежных разработчиков,  например, JBL, Xiaomi, а также Apple, чьи колонки ввозили по серым схемам. Теперь рынок остался за российскими гаджетами: цены на них практически не растут, при этом они обеспечивают доступ к различным сервисам, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Вместе с умными колонками растет спрос и на другие компоненты умного дома: умные лампочки, розетки, дистанционно управляемую бытовую технику. Рост таких девайсов и умных колонок взаимосвязанный процесс, отмечают эксперты. 

Фото на обложке: Unsplash

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