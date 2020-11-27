Спрос на курьеров в России вырос втрое

Количество вакансий курьеров по сравнению с весенним периодом ограничений выросло втрое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

По сравнению с мартом-апрелем 2020 года рост составил 209%. Такой прирост вызвала осенняя ситуация с пандемией, считают аналитики сервиса «Авито Работа».

Около 19% от всего числа вакансий курьеров приходятся на Москву, 7% — на Санкт-Петербург. Самый большой всплеск предложений работы в сфере доставки зафиксирован в Омске (+434%), Красноярске (+378%) и Барнауле (+344%).

Среди соискателей спрос на вакансии курьерской доставки увеличился на 87%. При этом аналитики сервиса отмечают, что сейчас интерес ищущих работу ниже, чем весной. Весной компании были готовы хорошо платить курьерам, осенью медианная зарплата таких сотрудников снизилась на 16%.

В то же время в сравнении с 2019 годом средняя зарплата курьеров всё же выросла на 5% — до 42 тысяч рублей. Самый большой заработок у курьеров в Москве (60 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (50 тысяч рублей). Например, в Ижевске, Саратове и Тольятти доставщики получают почти в два раза меньше — 25 тысяч рублей.

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