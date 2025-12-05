Спрос на образовательные кредиты вырос на 35%: чаще всего их выбирают абитуриенты ведущих университетов
Спрос на образовательные кредиты вырос на 35% в 2025 году
Фото: Getty Images / Unsplash
Популярность образовательных кредитов с господдержкой продолжает расти. Сбер поделился аналитикой, что в 2025 году оформил свыше 128 тыс. таких займов. В период приёмной кампании (с июня по сентябрь) их число выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего образовательный кредит брали студенты топовых университетов.
Тренд на дистанционное оформление
В период приёмной кампании было оформлено 98,6 тыс. образовательных кредитов с господдержкой, что отражает растущий тренд на получение средств для обучения. На этом фоне усиливается и другой заметный тренд — переход к цифровым форматам оформления.
Всё больше заёмщиков предпочитают полностью цифровой процесс получения кредита без посещения офиса. В 2025 году образовательные кредиты стали активно оформлять дистанционно через СберБанк Онлайн. Доля онлайн-заявок выросла с 1,15% в июле до 18,1% в ноябре.
Студенты чаще всего берут кредиты для обучения в дорогих университетах
Чаще всего обучение с помощью образовательного кредита выбирают студенты НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РУДН, МГУ, ФинУниверситета и РЭУ. Высокий спрос среди студентов этих университетов во многом объясняется стоимостью образования и популярностью направлений, которые предлагают эти университеты.
По словам экспертов Сбербанка, образовательный кредит даёт абитуриентам больше свободы при выборе университета и будущей работы. Отмечается, что инструмент помогает снять финансовые ограничения и делает поступление в ведущие российские университеты доступнее для большего числа молодых людей.
ИИ-помощник помогает выбирать профессию и вуз
Тем, кто ещё выбирает профессию или вуз, доступны цифровые сервисы, помогающие ориентироваться в большом количестве образовательных программ. Один из таких инструментов — ИИ-сервис в телеграм-боте GigaChat, который подбирает подходящие направления, показывает стоимость обучения и позволяет сравнивать проходные баллы.
Также с развитием ИИ абитуриентам стало намного легче оценивать свои шансы на поступление. Например, у Сбера есть сервис «Калькулятор», который показывает, как изменились минимальные баллы для поступления по сравнению с прошлым годом.
Кредит можно взять, если заёмщику больше 14 лет
Процент по льготному кредиту фиксирован во всех банках, участвующих в программе, — 3% годовых. Студент вносит только процентные платежи пока он учится и ещё девять месяцев после завершения учёбы. Вернуть основную сумму нужно в течение 15 лет после того, как человек закончил учиться.
Кредит доступен для поступающих на программы высшего и среднего профессионального образования. Подать заявку могут все, кому исполнилось 14 лет, на момент полного погашения заёмщику должно быть не больше 75 лет. Для оформления нужен лишь паспорт и договор с учебным заведением. Если заёмщику меньше 18 лет, то ещё понадобится согласие одного из родителей и свидетельство о рождении.
