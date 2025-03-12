Спрос на готовую еду в России вырос на 14%

Средний чек в категории готовой еды вырос на 16%, составив 182 рубля. Наиболее заметный рост продемонстрировали готовые салаты: уровень проникновения в категории достиг 45,45%, а частота покупок увеличилась на 11%, до 11,17 раз в год. Средний чек на салаты вырос на 17%, до 141 рубля.

Вторые блюда также показали положительную динамику: частота их покупок выросла на 3%, до восьми раз в год, а средний чек увеличился на 21%, до 219 рублей. Сегмент «мясо, птица, рыба» продемонстрировал самый значительный рост среднего чека — на 29%, до 239 рублей.

Категории готовых закусок и первых блюд также выросли, но более умеренно. Уровень проникновения закусок составила 21%, частота покупок — 5,84 раза в год, средний чек — 152 рубля. Для первых блюд эти показатели составили 7,14%, 7,54 раза и 185 рублей соответственно.

Исследование проводилось на базе потребительской панели «Ромир», которая объединяет 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей в 240 городах России с населением от 10 тыс. человек.

Фото на обложке: FOTOFILIA Maciej Pazera / Shutterstock / FOTODOM