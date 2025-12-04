Спрос на рынке труда растёт: к 2032 году экономика России будет нуждаться в 12,2 млн работников
Минтруд назвал самые востребованные профессии к 2032 году
Фото: Klaus Vedfelt / Getty Images
Минтруд обновил прогноз по рынку труда: раньше кадровая потребность оценивалась в 11 млн новых рабочих мест. Расчёты по обновлённой методике показывают, что к 2032 году экономика будет нуждаться уже в 12,2 млн человек, сообщают «Ведомости». На этом фоне министерство назвало профессии, которые будут наиболее востребованы в ближайшие семь лет. Лидер — здравоохранение.
Минтруд прогнозирует рост занятости в стратегических отраслях и спад — в торговле
По данным Минтруда, к 2032 году занятость в ряде отраслей вырастет. В сферу транспортировки и хранения дополнительно придут 226 тысяч человек. В здравоохранение и социальные услуги — ещё 222 тысячи, в обрабатывающие производства — 186 тысяч. Наука добавит 139 тысяч специалистов, IT — 135 тысяч.
Наибольшее сокращение занятости ожидается в торговле — минус 220 тысяч человек.
В прогнозе Минтруда торговля названа «донором» для других отраслей — значительное число сотрудников смогут перейти в сферы, где потребность в кадрах растёт.
Медицина — лидер по потребности в кадрах
Здравоохранение — сфера с самой высокой кадровой потребностью в прогнозе Минтруда. С учётом выхода сотрудников на пенсию, создания новых рабочих мест и роста производительности, суммарно отрасли потребуется почти 2 млн человек к 2032 году.
На втором месте — обрабатывающие производства: около 1,7 млн человек.
Третье место занимает образование: отрасли потребуется 1,4 млн специалистов.
Спрос на кадры с высшим образованием достигнет 4,75 млн человек
По прогнозу Минтруда, совокупная потребность в кадрах с высшим образованием составит 4,75 млн человек. Большинство из них — специалисты высшей квалификации (3,3 млн): инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и учёные.
В то же время рост производительности труда и внедрение технологий требуют всё больше высококвалифицированных сотрудников и в тех отраслях, которые традиционно не считались высокотехнологичными — в сельском хозяйстве, торговле и логистике.
Кадры со средним образованием составят 65% от общего запроса
Работники со средним профессиональным образованием останутся самыми востребованными — 6,15 млн человек, или 65% общего кадрового запроса.
Экономике в 2032 году нужны будут медсёстры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, электромонтёры, автомеханики, станочники, наладчики, механики сельхозтехники, сварщики, газорезчики, слесари и операторы промышленных установок.
Дополнительно необходимо привлекать более 1,7 млн квалифицированных рабочих и 1,33 млн неквалифицированных сотрудников (их должности не требуют специального образования), заявили в ведомстве.
В ряде отраслей доля сотрудников старше 50 лет превышает 40%
Минтруд использовал текущую возрастную структуру занятости как основу для семилетнего прогноза. Она показала, что наиболее многочисленные группы — сотрудники 30–39 лет (25%), 40–49 лет (27%) и 50–59 лет (21%).
- 12% занятых — люди старше 60 лет;
- 11% — работники 23–29 лет;
- 4% — молодёжь до 22 лет.
В ряде отраслей доля сотрудников старше 50 лет превышает 40%: сельское хозяйство, культура и спорт, энергетика, здравоохранение, образование, водоснабжение и операции с недвижимостью.
Самые «молодые» сферы — гостеприимство (каждый седьмой младше 23 лет) и IT (почти 35% — 30–39 лет и 23% — 40–49 лет).
Контекст
По данным Минтруда, в последние годы основной резерв пополнения рынка труда формируют выпускники и участники программ переобучения. С 2022 по 2024 год в экономику удалось дополнительно вовлечь 2,6 млн безработных и потенциальных работников.
Для уточнения долгосрочного прогноза Минтруд расширил базу расчётов: помимо данных Росстата, теперь используются показатели Фонда пенсионного и социального страхования. В обновлённой модели также учитываются индексы валовой добавленной стоимости и производительности труда.
- 1 Сервировка новогоднего стола в 2025-м обойдётся в 5 тыс. ₽: минимальный набор продуктов оценивается в 3590 ₽ Новогодний стол – 2026: сервировка обойдётся в 5 000 ₽ 04 декабря 2025, 21:15
- 2 Что подарить на Новый, 2026 год: топ и антитоп корпоративных подарков Какие корпоративные подарки норм, какие стрём: спросили у экспертов 04 декабря 2025, 20:00
- 3 Средняя цена квадратного метра в центре Москвы превысила 2 млн ₽ — за 5 лет разрыв с другими районами вырос до 50% Цена за квадратный метр в центре Москвы превысила 2 млн ₽ 04 декабря 2025, 19:15
- 4 Вузы цифровизуются изнутри Как академические боли превратились в ИТ-продукты 04 декабря 2025, 18:24