Спрос на самозанятых вырос на фоне мобилизации сотрудников

На фоне объявления частичной мобилизации в России вырос спрос на услуги самозанятых. Работодатели не могут уволить мобилизованных сотрудников, но обязаны сохранить их рабочее место до возвращения со службы. Самозанятые из-за своего статуса могут занять часть таких позиций, правда, в будущем компании могут заставить признать таких работников постоянными.

В июле 52% работодателей сотрудничали с самозанятами, к сентябрю их доля выросла уже до 56%, следует из результатов опроса YouDo и hh.ru, с результатами которого ознакомился «Коммерсантъ».

В основном фирмы готовы привлекать к работе от 30 до 100 внештатников, большее число самозанятых могут себе позволить в каждой тридцатой компании. Практически 50% компаний нужны специалисты по маркетингу, рекламщики и пиарщики (47%), IT-специалисты (44%), курьеры (25%), рекрутеры (23%), грузчики (23%) и дизайнеры (22%).

Работа с самозанятыми сейчас выглядит логичным и оправданным вариантом, но в будущем может возникнуть риск переквалификации такого сотрудничества в трудовое по решению суда. «Когда призывники вернутся на свои рабочие места, самозанятые могут начать подавать иски о том, чтобы их договоры ГПХ признали трудовыми — со всеми положенными выплатами и льготами»,— сказала управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина.

По мнению СЕО «Цифровой HR платформы» Дмитрия Серебрякова, сейчас в стране формируется новая отрасль сервисов, которые упрощают для компаний весь цикл работы с самозанятыми: организуют для них не только поиск и найм, но и оплату выполненных работ, а также берут на себя весь документооборот.

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