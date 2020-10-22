Спрос на вакансии с нестандартным графиком вырос в полтора раза — исследование

Пандемия вызвала кризис в рекрутинге. Работодатели вынуждены применять более гибкий подход к поиску сотрудников. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

Многие компании из-за распространения COVID-19 перестроили не только свой бизнес, но и отношение к найму новых работников. Если в первые месяцы пандемии процесс рекрутинга стоял на паузе, то в III квартале этого года работодатели стали активно предлагать вакансии с нестандартными графиками.

Количество вариантов с неполным рабочим днём, свободным или сменным графиком, вахтовым методом прибавилось за квартал на 64%, то есть в полтора раза. Наибольший прирост отмечается в поиске сотрудников на неполный день, этот вариант стал на 37% востребованнее и среди соискателей.

«Непростая экономическая ситуация вынуждает работодателей более тщательно планировать расходы. Зачастую выгоднее взять нескольких работников на частичную занятость на срочный договор, чем оформлять сотрудника полноценно в штат», — отметил управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель.

Вахтовикам работодатели готовы предложить около 62 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам со свободным графиком — в среднем 35 тысяч рублей. За работу со сменным графиком соискатели могут получить не более 25 тысяч рублей ежемесячно. Наиболее востребованная занятость на неполный день оплачивается из расчета 15 тысяч рублей. За три последних месяца уровень зарплат в этих вакансиях не изменился.

В свою очередь и соискатели хотят найти работу без привязки к стандартому расписанию. За квартал количество подобных запросов выросло на 9%. Подъем интереса связан не только с набирающей обороты удаленкой. Часть соискателей вынуждены искать подработку к основному месту трудоустройства. К тому же из-за пандемии ищущие работу не хотят надолго выезжать за пределы домашнего региона.

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