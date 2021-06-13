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В SuperJob заявили, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, структура этого рынка продолжит меняться. Такое мнение выразил основатель и президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

В SuperJob заявили, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд

Эксперт отметил, что рынок труда в этом году сам вернулся к показателям 2019 года.

«Рынок труда в этом году сам вернулся к показателям 2019 года, что неожиданно для всех. Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, и структура этого рынка продолжает серьезно меняться. Но на самом деле мы еще в самом начале изменений и их очень много. Например, компании пытаются вернуть людей в офисы. А по данным наших опросов, сотрудники успели привыкнуть и ни при каких условиях не хотят возвращаться: в первую неделю после введения локдауна почти 70% мечтали вернуться в офис, а в начале февраля 2021 года — всего 30%», — сказал ТАСС Захаров.

Он также отметил, что в России достаточно высокая безработица и большой спрос на кадры, в том числе неквалифицированные. По его словам, спрос и предложение разнятся по регионам, сезонам и ряду других факторов.

Аналитики сервиса отметили, что в последнюю неделю мая рекрутинговая активность работодателей на рынке выше аналогичных показателей 2017-2019 годов на 21%. Уменьшение активности в пострадавших от пандемии сферах деятельности (туризме, искусстве, культуре, сфере развлечений) компенсируется ростом рекрутинговой активности в таких сферах как строительство, медицина, производство, сервисы доставки, IT-сфера.

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Фото: Krasula / Shutterstock

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