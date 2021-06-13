В SuperJob заявили, что пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд

Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, структура этого рынка продолжит меняться. Такое мнение выразил основатель и президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Эксперт отметил, что рынок труда в этом году сам вернулся к показателям 2019 года.

«Рынок труда в этом году сам вернулся к показателям 2019 года, что неожиданно для всех. Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд, и структура этого рынка продолжает серьезно меняться. Но на самом деле мы еще в самом начале изменений и их очень много. Например, компании пытаются вернуть людей в офисы. А по данным наших опросов, сотрудники успели привыкнуть и ни при каких условиях не хотят возвращаться: в первую неделю после введения локдауна почти 70% мечтали вернуться в офис, а в начале февраля 2021 года — всего 30%», — сказал ТАСС Захаров.

Он также отметил, что в России достаточно высокая безработица и большой спрос на кадры, в том числе неквалифицированные. По его словам, спрос и предложение разнятся по регионам, сезонам и ряду других факторов.

Аналитики сервиса отметили, что в последнюю неделю мая рекрутинговая активность работодателей на рынке выше аналогичных показателей 2017-2019 годов на 21%. Уменьшение активности в пострадавших от пандемии сферах деятельности (туризме, искусстве, культуре, сфере развлечений) компенсируется ростом рекрутинговой активности в таких сферах как строительство, медицина, производство, сервисы доставки, IT-сфера.

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