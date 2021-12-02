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Square Джека Дорси сменила название на Block

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платежная компания Джека Дорси Square сменила название на Block. Платформа и сервисы сохранят прежнее название, а проект по продвижению биткоина Square Crypto переименовали в Spiral.

Square Джека Дорси сменила название на Block

Переименование в компании объяснили желанием отразить в названии ее рост и приверженность блокчейн-проектам. Новое официальное название у компании появится до середины декабря.

«Block — это новое название, но наша цель расширения экономических возможностей остается прежней. Независимо от того, как мы растем и меняемся, мы будем продолжать создавать инструменты, помогающие расширить доступ к экономике», — сказал Джек Дорси.

В конце ноября Джек Дорси объявил о своем уходе с поста генерального директора Twitter, его сменил в качестве технический директор соцсети Параг Агравал. Полномочия Дорси как члена совета директоров Twitter закончатся в 2022 году.

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Фото на обложке: mundissima / Shutterstock

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