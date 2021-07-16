Джек Дорси запускает новый бизнес с прицелом на биткоин

Генеральный директор Twitter Джек Дорси сообщил о планах по основанию нового бизнеса на базе платежной компании Square. Фирма работает над созданием ориентированной на bitcoin «открытой платформы для разработчиков».

Он сказал, что у него уже есть идеи по развитию платформы, но деталей не сообщил. Планами он поделился в своем микроблоге.

По словам Джека Дорси, платформа под названием TBD упростит создание некастодиальных и децентрализованных финансовых сервисов.

Сообщение последовало за новостью о разработке Square аппаратного кошелька для криптовалют. По словам Джека Дорси, команда организации планирует работать над проектами в открытом формате. В том числе, на всеобщее обозрение будут вынесены дорожные карты инициатив, а также их технические детали.

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Фото: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock