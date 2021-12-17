В России взлетели цены на студии в новостройках

В третьем квартале этого года квадратный метр студий в новостройках России подорожал на 45% — до 141,7 тыс. рублей. При этом цена за «квадрат» однокомнатной квартиры увеличилась на 39% — до 124,8 тыс. рублей.
На вторичном рынке средняя стоимость метра в студии составила 132 тыс. (+40%). Цены на однокомнатные квартиры при этом увеличились на 35% — до 81,4 тыс. рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито».
Кроме того, в этом квартале спрос на малогабаритное жилье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 47% на вторичном рынке и на 7% — на первичном.
Объем предложения также растет: за это время на продажу выставили на 7% больше вторичных квартир площадью менее 30 кв. м, а в сегменте новостроек показатели увеличились на 29%, отметили в компании.
За отчетный период на российский рынок новостроек вышло на 34% больше студий, чем за прошлый год. Это рекордный показатель роста среди всех сегментов.
По данным аналитиков, схожие тенденции заметны на рынке вторичного жилья. В этом квартале объявлений о продаже студий стало больше на четверть, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как общее число вторичных объектов на платформе в целом по стране снизилось на 6%.
На рынке новостроек наиболее заметную динамику предложения в сегменте студий аналитики отметили в Екатеринбурге (в 3,5 раза), Ростове-на-Дону (2,4 раза) и Ярославле (2,3 раза).
На рынке вторичного жилья количество выставленных на продажу студий наиболее ощутимо увеличилось в Симферополе (в 1,9 раза), Тюмени (1,8 раза), Москве и Новосибирске (в 1,6 раз).
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Фото на обложке: Evgeniy Vasilev /
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