Square купит австралийский сервис рассрочки Afterpay за $29 млрд

Платежная компания Square Джека Дорси объвила о выкупе всех акций австралийского сервиса рассрочки Afterpay в обмен на собственные акции оценочной стоимостью в $29 млрд.

Сделка поможет финтех-компаниям расширить свою клиентскую базу и увеличить доходы продавцов. Закрыть сделку планируют в первой половине 2022 года. сообщила пресс-служба Square.

Акционеры получат 0,375 акций Square в обмен на одну акцию Afterpay. Премия составил 30% из расчета цены акций обеих компаний на момент закрытия. Square в рамках сделки проведет вторичное размещение акций на Австралийской фондовой бирже.

Afterpay позволяет продавцам реализовывать свои товары в рассрочку. Компания планирует интегрировать подобную возможность в эквайринг и платежное приложение Cash App. Сейчас сервис доступен в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, а также в Великобритании, Франции, Италии и Испании, где он известен как Clearpay.

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Фото: Sundry Photography / Shutterstock