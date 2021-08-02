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Square купит австралийский сервис рассрочки Afterpay за $29 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Платежная компания Square Джека Дорси объвила о выкупе всех акций австралийского сервиса рассрочки Afterpay в обмен на собственные акции оценочной стоимостью в $29 млрд.

Square купит австралийский сервис рассрочки Afterpay за $29 млрд

Сделка поможет финтех-компаниям расширить свою клиентскую базу и увеличить доходы продавцов. Закрыть сделку планируют в первой половине 2022 года. сообщила пресс-служба Square. 

Акционеры получат 0,375 акций Square в обмен на одну акцию Afterpay. Премия составил 30% из расчета цены акций обеих компаний на момент закрытия. Square в рамках сделки проведет вторичное размещение акций на Австралийской фондовой бирже.

Afterpay позволяет продавцам реализовывать свои товары в рассрочку. Компания планирует интегрировать подобную возможность в эквайринг и платежное приложение Cash App. Сейчас сервис доступен в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, а также в Великобритании, Франции, Италии и Испании, где он известен как Clearpay. 

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Фото:  Sundry Photography / Shutterstock

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