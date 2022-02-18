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Одна из крупнейших в мире венчурных компаний создаст криптовалютный фонд на $600 млн

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Одна из крупнейших в мире венчурных компаний Sequoia Capital создаст специальный фонд объемом $600 млн для долгосрочных инвестиций в криптовалюты. Фонд будет финансироваться за счет существующих инвесторов, а не новых.

Одна из крупнейших в мире венчурных компаний создаст криптовалютный фонд на $600 млн

О планах по запуску криптовалютного фонда Sequoia Capital пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Объем фонда составит от $500 до $600 млн. Инвестиции в токены и криптовалюты будут рассчитаны на срок до 30 лет. В компании уточнили, что не собираются заниматься вложениями ради получения краткосрочной выгоды, за исключением особенных обстоятельств.

В Sequoia Capital назвали криптовалюты «будущем денег» и считают эти цифровые активы «мегатрендом» в перспективе 20 лет.

Компания в прошлом не создавала отдельные фонды для инвестиций в конкретные секторы, и запуск целевого криптовалютного фонда в этом плане не соответствует глобальной политике Sequoia Capital.

Криптовалютный фонд Sequoia Capital будет финансироваться только за счет средств существующих инвесторов, а не привлечения нового финансирования.

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Фото на обложке: Craig Hastings / Shutterstock

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