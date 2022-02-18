Одна из крупнейших в мире венчурных компаний создаст криптовалютный фонд на $600 млн

Одна из крупнейших в мире венчурных компаний Sequoia Capital создаст специальный фонд объемом $600 млн для долгосрочных инвестиций в криптовалюты. Фонд будет финансироваться за счет существующих инвесторов, а не новых.
О планах по запуску криптовалютного фонда Sequoia Capital пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Объем фонда составит от $500 до $600 млн. Инвестиции в токены и криптовалюты будут рассчитаны на срок до 30 лет. В компании уточнили, что не собираются заниматься вложениями ради получения краткосрочной выгоды, за исключением особенных обстоятельств.
В Sequoia Capital назвали криптовалюты «будущем денег» и считают эти цифровые активы «мегатрендом» в перспективе 20 лет.
Компания в прошлом не создавала отдельные фонды для инвестиций в конкретные секторы, и запуск целевого криптовалютного фонда в этом плане не соответствует глобальной политике Sequoia Capital.
Криптовалютный фонд Sequoia Capital будет финансироваться только за счет средств существующих инвесторов, а не привлечения нового финансирования.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Craig Hastings /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как завести биткоин-кошелек: выбираем лучший способ
- 2 ЦБ предложил штрафы до 1 млн рублей за нарушение запрета на выпуск и обращение частной криптовалюты в РФ
- 3 Как сделать биткоин-ферму экологичной: кейс Kryptovault
- 4 Криптобиржа Binance вошла в Ассоциацию банков России для «диалога с властью»
- 5 Только бизнес: в Telegram больше всего рекламируют крипту, инвестиции и стартапы
ВОЗМОЖНОСТИ
18 февраля 2022
20 февраля 2022
20 февраля 2022