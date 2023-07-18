Финансовый маркетплейс «Сравни» запустил бесплатный сервис для проверки кредитного рейтинга. С его помощью можно узнать, как исправить кредитную историю: советы будут сначала общие, с августа — индивидуальные. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Рейтинг формируется на основе кредитной истории пользователя и его персональных данных, а также показывает шанс одобрения кредита банками. Чем он выше, тем больше шансов получить заем на хороших условиях.
С помощью сервиса можно «создать» ситуацию по получению кредита. Например, посмотреть, сколько пользователь платит по своим существующим кредитам, как это влияет на максимальную сумму нового займа, и какой она будет, если отказаться от высокого лимита по кредитке.
Пользователю не придется заполнять анкет, так как система автоматически подгрузит все данные с помощью подтвержденной учетной записи в Госуслугах.
Для составления рейтинга используются данные нескольких бюро кредитных историй (БКИ), их количество будут увеличивать в будущем.
- Кредитование — необходимая основа операционного ведения бизнеса, но 49% предпринимателей сталкиваются с проблемами при оформлении займа в банке. Некоторые банки отказывают бизнесу в кредите из-за короткого срока его существования, отсутствия ликвидного залога или низких доходов. Другими словами, сложнее всего получить кредит малым предпринимателям, которые только начинают свой бизнес.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сравни.ru выбрал лучшие банковские карты для школьников и студентов
- 2 Какие районы Дубая подешевеют: 4 квартала, в которые нельзя вкладывать
- 3 «СПБ Биржа» и криптобиржа в Беларуси, СДЭК отказался от развития сети собственных постаматов: главное 18 июля
- 4 Число финансовых пирамид в России выросло на 19% — ЦБ
- 5 Хочу взять ипотеку: вопросы, о которых нужно знать перед оформлением
ВОЗМОЖНОСТИ
18 июля 2023
21 июля 2023