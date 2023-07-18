Финансовый маркетплейс «Сравни» запустил бесплатный сервис для проверки кредитного рейтинга. С его помощью можно узнать, как исправить кредитную историю: советы будут сначала общие, с августа — индивидуальные. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Рейтинг формируется на основе кредитной истории пользователя и его персональных данных, а также показывает шанс одобрения кредита банками. Чем он выше, тем больше шансов получить заем на хороших условиях.

С помощью сервиса можно «создать» ситуацию по получению кредита. Например, посмотреть, сколько пользователь платит по своим существующим кредитам, как это влияет на максимальную сумму нового займа, и какой она будет, если отказаться от высокого лимита по кредитке.

Пользователю не придется заполнять анкет, так как система автоматически подгрузит все данные с помощью подтвержденной учетной записи в Госуслугах.

Для составления рейтинга используются данные нескольких бюро кредитных историй (БКИ), их количество будут увеличивать в будущем.

Кредитование — необходимая основа операционного ведения бизнеса, но 49% предпринимателей сталкиваются с проблемами при оформлении займа в банке. Некоторые банки отказывают бизнесу в кредите из-за короткого срока его существования, отсутствия ликвидного залога или низких доходов. Другими словами, сложнее всего получить кредит малым предпринимателям, которые только начинают свой бизнес.

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