Среднечасовая ставка в топ-15 торговых компаний США в 4 раза выше усредненной по РФ

Аналитическая фирма Glassdoor, эксперт в розничной торговле, определила 15 брендов, которые выплачивают линейному персоналу самую крупную зарплату. Рабочий час может стоить у них больше $16 (вплоть до $20).

В США сейчас наблюдается дефицит кадров в розничных магазинах, как отмечает Business Insider, который заказал исследование у Glassdoor (проходило с 1 января 2022 года по 3 марта 2023 года).

Для формирования штата компании готовы предлагать весьма высокое вознаграждение даже для персонала без углубленной квалификации. При средней почасовой оплате в $7,25 по стране (не растет с 2009 года) выплаты ряда брендов могут достигать $16-20 в час.

В исследование были включены только компании с численностью сотрудников не менее 1000 человек, и анализ включал минимум 30 позиций (от сотрудников отдела продаж до кассиров).

Список лидеров от наименьшей к наибольшей стоимости часа:

15. Sephora: $ 16,51

14. Lululemon: $ 16,54

13. Buc-ee's: $16.66

12. Uniqlo: $ 16,73

11. Living Spaces: $ 16,87

10. Trader Joe's: $ 16,91

9. New Seasons Market: $ 17,17

8. Neiman Marcus: $ 17.18

7. REI: $17.23

6. Raymour & Flanigan: $ 17,48

5. IKEA: $ 17,49

4. Saks Fifth Avenue: $ 17,65

3. Costco: $ 18,02

2. Aritzia: $ 19,04

1. Patagonia: $20,04

Для сравнения: в России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2022 году составила чуть более 64 тыс. рублей (по данным Росстата).

Среднечасовая ставка, таким образом, при 247 восьмичасовых рабочих днях составила 388 рублей в день, что по курсу 76 рублей за доллар США составляет около $5.

А если считать, исходя из МРОТ, то ставка будет и вовсе чуть более доллара.

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